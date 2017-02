Sección > Lanzarote



Joel Delgado advierte de que "en parte del suelo de Los Ajaches nidifican aves, así que no hay aún un impacto de estudio medioambiental que pueda garantizar esa propuesta"



El senador por Lanzarote aborda este martes con el consejero delegado de las Sociedades Industriales el proyecto de las torretas de Red Eléctrica para el sur de la Isla

Crónicas · 4 de febrero de 2017

El senador por Lanzarote, Joel Delgado, tiene previsto abordar este martes con el consejero delegado las Sociedades Industriales, organismo estatal del que depende el 20 por ciento de las acciones de Red Eléctrica de España, el proyecto de las torretas para el sur de la Isla. Delgado ha explciado este viernes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que su objetivo de cara a dicha reunión pasa por "trasladarle la necesidad de que se reestudie el proyecto y de que se incluyan partidas que nos puedan permitir soterrar el tendido, si es que el estudio de impacto medioambiental lo permite" "He tomado cartas en el asunto y el próximo martes me voy a desplazar a Madrid para poder reunirme con el servicio de control de las participaciones del Estado en Sociedades Industriales", ha manifestado el senador en el programa 'A buena hora'. Delgado ha aclarado que ese 20 por ciento que tiene el Estado en Red Eléctrica lo controla ese organismo, "así que voy a ver al consejero delegado que tiene esa Sociedad en Red Eléctrica, es decir, a aquel que representa las acciones del Estado en Red Eléctrica". En cuanto a la propuesta de soterrar el nuevo tendido eléctrico para evitar su impacto visual, Joel Delgado ha relatado que "mucha gente dice muchas cosas estos días pero sin el estudio ambiental en la mano, y he oído estos días que lo ideal sería soterrarlo, cuando", advierte, "en realidad sabemos que en parte de ese suelo nidifican aves, así que no hay aún un impacto de estudio medioambiental que pueda garantizar esa propuesta". "En cualquier caso", ha dicho Delgado, "yo soy el senador por Lanzarote y voy a trasladar la voz de los lanzaroteños a Madrid con la necesidad de repensar y retrasar este proyecto, al menos hasta que veamos alternativas y, si se puede, llevar a cabo el soterramiento para que no afecte con su impacto visual al Monumento natural de los Ajaches, aunque", ha matizado, "existen torretas pues la gente parece que no se ha dado cuenta de que cuando se va hacia Femés y al sur de la Isla hay también torretas eléctricas".



