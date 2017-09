Sección > Sociedad



Mancha Blanca acoge desde este jueves y hasta el domingo 10 de septiembre la muestra artesanal más relevante de la Isla



El recuerdo a Dorotea de Armas abre la 29ª Feria de Artesanía, punto de encuentro de los profesionales del sector en Lanzarote

Más de un centenar de artesanos procedentes de todas las islas y de Cabo Verde se congregan este jueves por la noche y hasta el próximo domingo 10 de septiembre en torno a la muestra artesanal más importante de Lanzarote y una de las más relevantes de Canarias.



La vigésimo novena edición de la Feria Insular de Artesanía despliega en Mancha Blanca, término municipal de Tinajo, la tradición artesanal que se arraiga en el Archipiélago y en el país africano con un montaje totalmente renovado distribuido en 137 stands que incluyen a los municipios lanzaroteños y a los Cabildos de La Gomera y Fuerteventura, según ha recordado la Corporación insular en nota de prensa.



El acto inaugural se ha desarrollado durante la tarde del jueves con la presencia del presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, del consejero de Cultura, Industria, Comercio y Energía de la primera Institución insular, Óscar Pérez, del alcalde de Tinajo, Jesús Machín, y del director del Centro de Artesanía y Diseño de Cabo Verde, Irlando Ferreira, entre otras autoridades.



En su discurso el presidente del Cabildo destacó el compromiso de la Institución por mantener los recursos para propiciar un evento que da cuenta del patrimonio cultural de Lanzarote. “En estas 29 ediciones generaciones enteras de lanzaroteños, y turistas de distintas partes del mundo, han pasado por este Recinto Ferial impulsados por la necesidad de conocer, y reconocerse a través de las obras que realizan los maestros artesanos. Por lo tanto, no escatimaremos en esfuerzos para que la Feria retorne a Mancha Blanca cada año”, indicó. En ese sentido, San Ginés agradeció el trabajo de los funcionarios públicos que durante los últimos meses con un gran compromiso han volcado su creatividad y talento para que la Feria hoy esté abierta al público.



Por su parte, el consejero de Cultura, Industria, Comercio y Energía ha indicado que “para esta edición hemos centrado nuestros esfuerzos en tratar de solventar las demandas de los profesionales del sector, prescindiendo por primer vez de casi todo aquello que no guarda relación directa con la artesanía, pero que sin embargo se ha incluido año tras año en los contenidos y la programación de la misma distorsionando el motivo primigenio de este encuentro que no es otro que el de poner en valor a nuestros artesanos y su obra”. El alcalde de Tinajo valoró el trabajo realizado por los diferentes Departamentos del Cabildo de Lanzarote para organizar la muestra que este año es la antesala a las Fiestas en honor a la virgen de Los Dolores.



El director del Centro de Artesanía y Diseño de Cabo Verde agradeció la invitación destacando que se convierte en una oportunidad para dar a conocer la artesanía de su país y compartir cultura. Por otro lado, el portavoz de la Asociación Intercultural de Artesanía de Lanzarote (AICAL), Fernando Redondo, invitó a las instituciones a seguir apostando por la artesanía para evitar su desaparición. Distintos oficios artesanos cobran protagonismo en la vigésima novena edición de la Feria entre ellos alfarería, joyería, cerámica , zapatería y marroquinería, entre otros. Cada día de exposición se realizarán diversos talleres y demostraciones, de acceso libre y gratuito previa inscripción en los mostradores habilitados.



Tras la Huella de Dorotea Dando cumplimiento a un acuerdo plenario el Cabildo de Lanzarote ha reconocido, a título póstumo, la labor de la ceramista Dorotea de Armas Curbelo, con un acto celebrado al término de la inauguración de la Feria de Artesanía. Esta artesana lanzaroteña heredó el oficio de manos de su madre. Sus obras tienen reconocimiento dentro y fuera de la isla. Indicó el camino a nuevos ceramistas que aún hoy la recuerdan como la precursora de este oficio. Familiares de Dorotea de Armas recibieron de manos del presidente del Cabildo de Lanzarote una réplica del rostro de la ceramista hecha de piedra. Tanto Pedro San Ginés, como el Consejero de Cultura, Industria, Comercio y Energía, Óscar Pérez, alabaron la labor de la artesana y su legado a Lanzarote. “Queremos que sus familiares, y la ciudadanía en general, sepan que nuestro agradecimiento hacia ella es enorme y que su nombre forma parte de una lista, de esa lista de lanzaroteños, que nos definen como pueblo”. Versión imprimir



