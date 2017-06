Sección > Lanzarote



San Ginés compartió varios asuntos de interés para la Octava isla y afirmó que “ahora que el Cabildo tiene las competencias, confio en que el nuevo PRUG, aunque no colme del todo las necesidades de los vecinos, atienda sus principales demandas y al menos haga compatible la protección y conservación de este espacio natural, con el reconocimiento de los derechos de las personas que viven en él”



El presidente del Cabildo recibe al representante de la Plataforma ’La Graciosa, la octava isla’, premiada con la Medalla de Oro de Canarias

Crónicas · 9 de junio de 2017

Compartir | | Aun más Fueron más de 11.000 firmas las entregadas hace ahora tres años en el registro de documentos de la Presidencia del Gobierno de España, en el Ayuntamiento de Teguise, en el Cabildo de Lanzarote y en el Gobierno de Canarias por la plataforma ciudadana ’La Graciosa, la Octava isla’ para pedir que se reconozca a esta isla del archipiélago como ’isla habitada’ en la reforma del Estatuto de Autonomía que se tramita en el Congreso de los Diputados. Tras la campaña e iniciativa ciudadana emprendida por la plataforma y después de lograr también -en 2014- el apoyo unánime de todas las administraciones públicas de Lanzarote y del Parlamento de Canarias para apoyar este reconocimiento estatuario de las singularidades de La Graciosa, el Gobierno de Canarias reiteró dicho apoyo reconociendo a este colectivo de la octava isla con la ’Medalla de Oro de Canarias’, que fue entregada en pasados días en acto solemne, en el Teatro Pérez Galdós, con motivo del Día de Canarias. Este viernes, explica la Primera Corporación insular en nota de prensa, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, recibió por la mañana la visita del representante de esta plataforma, Miguel Páez, para trasladarles una vez más “sus felicitaciones y apoyo a la plataforma y a todos los ciudadanos y ciudadanas de La Graciosa que han recibido este más que merecido reconocimiento a nivel regional”. El presidente de la Corporación insular volvió igualmente a manifestarle que la intención del Cabildo es “mantener en lo sucesivo -tal y como se comprometió- en los Presupuestos Generales de la Corporación el anexo y partida específica para La Graciosa”, lo que ha permitido en estos últimos años desarrollar distintas inversiones y atender las necesidades demandadas por la población que reside en esta isla habitada. De igual forma, el presidente felicitó el trabajo desarrollado por el Consejo de la Ciudadanía de La Graciosa como “una herramienta imprescindible de participación ciudadana” y espera que durante el trámite de aprobación de la reforma del Estatuto “se reconozca a La Graciosa como isla habitada con personalidad jurídica propia y entidad local menor”. PRUG Por otro lado, el presidente pudo compartir con el representante de la Plataforma ’La Graciosa, Octava Isla’ algunos otros asuntos de interés, entre ellos los relacionados con la actual revisión del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Archipiélago Chinijo que en estos momentos elabora Gesplan por encomienda directa del Cabildo de Lanzarote. Pedro San Ginés recordó que su compromiso con el Consejo de la Ciudadanía de La Graciosa, con la población de la Octava isla y también con los ayuntamientos de Teguise y Haría, es el de intentar culminar en esta legislatura la revisión del documento y, afirmó que “ahora que el Cabildo tiene las competencias confio en que el nuevo PRUG, aunque no colme del todo las necesidades de los vecinos, atienda sus principales demandas y al menos haga compatible la protección y conservación de este espacio natural, único, con el reconocimiento de los derechos de las personas que viven en él, fundamentalmente en la Isla de La Graciosa, presevando este espacio natural pero no de espaldas a su desarrollo y superando en algunos casos la capacidad de carga del espacio, como hasta ahora ha venido sucediendo con el actual plan rector” . Versión imprimir



