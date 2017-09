Sección > Lanzarote



Tras el abandono, el pasado viernes, de los consejeros del grupo socialista de los puestos de responsabilidad que ocupaban en la Institución



El presidente del Cabildo de Lanzarote firma los decretos de nombramiento de consejeros y delegación de áreas del actual grupo de gobierno

Pedro San Ginés destaca “la altura de miras del nuevo consejero de Sanidad y Bienestar Social, el doctor Sosa, quien no ha dudado en contribuir a la gobernabilidad de la Corporación para que no se paralicen proyectos tan importantes para la isla como la integración del Hospital Insular en el Servicio Canario de Salud o la construcción del nuevo centro de mayores de alto requerimiento” Crónicas · 4 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más “Al igual que ya hicimos cuando el PSOE abandonó el gobierno a finales del pasado mandato o cuando se negó a incorporarse al mismo a principios del presente, incumpliendo una vez más lo que había pactado, nos disponemos a seguir gobernando con el firme compromiso de gestionar con responsabilidad los asuntos que afectan a la isla, así como a conformar una nueva mayoría en la Institución”, señala San Ginés El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha firmado este lunes, 4 de septiembre, los decretos de nombramiento de los miembros del Consejo de Gobierno Insular, vicepresidentes de la Corporación y delegaciones de áreas a los consejeros que forman parte del actual grupo de gobierno de la Institución, tras el abandono el pasado viernes de los consejeros del Partido Socialista de los puestos de responsabilidad que ocupaban en la pPrimera Corporación insular. Así, explica el Cabildo en un comunicado, el Consejo de Gobierno Insular queda conformado por el propio Pedro San Ginés y los consejeros Luis Arráez, Carmen Rosa Márquez, Manuel Cabrera, Juan Manuel Sosa y Echedey Eugenio. El presidente también ha procedido al nombramiento de Luis Arráez como vicepresidente primero; Manuel Cabrera, como vicepresidente segundo; Juan Manuel Sosa, como vicepresidente tercero; y Carmen Rosa Márquez como vicepresidenta cuarta; así como a la delegación de las siguientes áreas que estaban bajo la responsabilidad del grupo socialista de la siguiente forma: SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL: JUAN MANUEL SOSA MEDIO AMBIENTE Y AULA DE LA NATURALEZA: CARMEN ROSA MÁRQUEZ

OBRAS PÚBLICAS, OFICINA TÉCNICA, VÍAS Y OBRAS Y PARQUE MÓVIL: ANTONIO MORALES TRANSPORTES Y MOVILIDAD: PATRICIA PÉREZ INDUSTRIA, COMERCIO Y ENERGÍA: ÓSCAR PÉREZ Por otra parte, continúan establecidas tal como estaban las siguientes áreas: PRESIDENCIA, HACIENDA Y CONTRATACION: Recursos Humanos y Régimen Interior (Seguridad Edificios, Ordenanzas y Limpieza), Secretaría, Asesoría Jurídica, Archivo y Documentación, Información Ciudadana, Gabinete de Presidencia (Protocolo, Secretaría de la Presidencia, Prensa y Publicidad), Coordinación de Relaciones y Cooperación Institucional y Coordinación de la Portavocía de los Grupos Políticos, Centro de Datos y Radio Insular: LUIS ARRÁEZ EMPLEO, NUEVAS TECNOLOGÍAS (Informática y Telecomunicaciones) y CONSUMO: MANUEL CABRERA AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA, CAZA, ECONOMÍA (Promoción Económica) Y PAISAJE Y SOBERANIA ALIMENTARIA: ANTONIO MORALES

JUVENTUD, DEPORTES, EDUCACIÓN VIAL, ALBERGUE JUVENIL DE LA SANTA, TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INMIGRACIÓN: PATRICIA PÉREZ RESIDUOS, ACTIVIDADES CLASIFICADAS, SEGURIDAD, EMERGENCIAS, TURISMO (Promoción Turística y SPEL, EPEL CACTs y Ordenación Turística) y CASA DE LOS VOLCANES: ECHEDEY EUGENIO EDUCACIÓN y PATRIMONIO HISTÓRICO: CARMEN ROSA MÁRQUEZ

CULTURA (Adscrita la Feria de Artesanía): ÓSCAR PÉREZ Finalmente, el resto de áreas no delegadas quedan reservadas a la Presidencia del Cabildo de Lanzarote. En este contexto, Pedro San Ginés destaca “la altura de miras del nuevo consejero de Sanidad y Bienestar Social, el doctor Sosa, quien no ha dudado en contribuir a la gobernabilidad de la Corporación para que no se paralicen proyectos tan importantes para la isla como la integración del Hospital Insular en el Servicio Canario de Salud o la construcción del nuevo centro de mayores de alto requerimiento”. El presidente añade que “al igual que ya hicimos cuando el PSOE abandonó el gobierno a finales del pasado mandato o cuando se negó a incorporarse al mismo a principios del presente, incumpliendo una vez más lo que había pactado, nos disponemos a seguir gobernando con el firme compromiso de gestionar con responsabilidad los asuntos que afectan a la isla”. “Asimismo, trataremos de conformar una nueva mayoría, pero hasta tanto seguiremos trabajando como lo hemos venido haciendo hasta ahora en este nuevo escenario político, que reproduce el que ya se viene dando en otras instituciones como el propio Gobierno del Estado o el de las Comunidades Autónomas de Canarias, Madrid o Andalucía, entre otras muchas instituciones donde se gobierna en minoría”, agregó San Ginés. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Por favor, deje este campo vacío :

Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :