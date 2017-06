Sección >

Urbano Hernández niega el "cambio de actitud" de la oposición aplaudido por el alcalde, Jesús Machín, y exige a Loli Corujo "que las herramientas del PSOE se pongan a disposición de los concejales"

El portavoz del PSOE en Tinajo se queja de la escasa difusión que el Comité Local está dando al propio Grupo municipal Socialista

El portavoz del Partido Socialista (PSOE) en Tinajo, Urbano Hernández, ha denunciado este lunes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote la escasa difusión que el Comité Local de su partido está dando al Grupo municipal Socialista.

"Aquí no se trata de una cuestión de gustos. Posiblemente a muchos en mi partido no le gustó que yo me presentara como cabeza de lista del PSOE. Soy nuevo en política, pero cuando yo no esté en primera línea, jamás pondré ningún impedimento a ningún compañero ni compañera". ha expuesto Hernández en el programa ’A buena hora’.

El portavoz socialista ha reconocido que espera "mucho más del propio Comité Local del PSOE en Tinajo. Cada uno tiene que hacer su trabajo y si queremos ganar elecciones, tenemos que hacerlo trabajando. No podemos mirar hacia otro lado", ha advertido, "si nuestros propios compañeros de partido, algunos, no todos, nos estén poniendo zancadillas en el camino", ha aseverado respecto a las críticas que algunos de sus compañeros ya han dirigido a la actual secretaria de Organización del PSOE en Tinajo, Begoña Hernández.

Urbano Hernández ha criticado que "cuando uno mira las redes sociales de mi propio partido, hay veces que pienso que el PSOE solo está representado en el hemiciclo del Parlamento de Canarias". En versión del edil de Tinajo, "hay otras cosas que pueden publicarse, como el trabajo de los concejales PSOE en Tinajo o el del Grupo del PSOE en el Cabildo. Es trabajo de otras personas que, si no lo hacen, debe ser valorado por otros".

De esta forma, Hernández ha adelantado que trasladará el malestar de los concejales del PSOE en Tinajo a la secretaria general en Lanzarote, María Dolores Corujo, y ha "exigido" a la dirección del PSOE en Lanzarote "que las herramientas del partido se pongan a disposición de los concejales".

Las herramientas del PSOE y el supuesto cambio de actitud en Tinajo

El edil ha dejado claro que desconoce "si esto ocurría antes con otros candidatos del Partido Socialista, pero las herramientas del PSOE no son ni de Urbano Hernández ni de Nicanor Rodríguez, sino del propio PSOE, y esas herramientas deben estar a disposición de los concejales que hemos sido elegidos en las urnas democráticamente. No sé qué trabajo hacen otras personas, pero los concejales del PSOE hemos presentado muchísimas mociones".

Hernández ha negado que se haya producido un "cambio de actitud" en el PSOE de Tinajo y ha asegurado que en diversas ocasiones es el Gobierno que preside Jesús Machín el que se apropia de las propuestas de la oposición.

"Las formas del Partido Socialista y de los concejales del PSOE no han cambiado en ningún momento. Lo que hacemos es intentar trabajar y debatir en los plenos, y ese es nuestro cometido desde el principio de esta legislatura, pero muchas de nuestras iniciativas se rechazan por el Gobierno local, que también se apropia de muchas de nuestras mociones para después realizarlas, algo que aplaudimos aunque se trate de iniciativas del Partido Socialista", ha manifestado Hernández.

"Nosotros en ningún momento hemos cambiado ni vamos a cambiar nuestra forma de hacer oposición", ha señalado el portavoz socialista, que ha puesto ejemplos como la petición de accesos para personas con movilidad reducida en el municipio o la limpieza de márgenes en la carretera LZ-67 hacia La Santa.

Tal y como ya adelantada su compañero de filas en Tinajo, el también concejal socialista Nicanor Rodríguez, con estas declaraciones Hernández ha negado de hecho el supuesto "cambio de actitud" de la oposición aplaudido el viernes pasado en esta misma emisora por el propio alcalde de Tinajo, Jesús Machín. El regidor felicitaba especialmente al PSOE de Tinajoy se comprometía a invitar a los concejales que conforman dicha oposición a un almuerzo.