El también consejero de Turismo, Echedey Eugenio, asegura que el proyecto para el Islote de Fermina "es definitivo" gracias a los Centros Turísticos y precisa que antes de acometer el nuevo proyecto para el Islote de Fermina, el Cabildo y Arrecife tendrán que dedicar un tiempo a remozar la emblemática pieza de suelo de la capital



El portavoz de CC confirma que la Mesa de Seguimiento del Pacto tendrá que convocarse para abordar el acuerdo de gobierno de Arrecife y del resto de instituciones

"Al PSOE le hace falta tanto CC como el PIL para seguir ostentando la Alcaldía de Arrecife. No nos hemos olvidado de la Avenida ni de otras muchas problemáticas que el PSOE ha generado en Arrecife, y que son ellos quienes los tienen que solventar", advierte el vicesecretario de Comunicación de CC en Lanzarote Crónicas · 14 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El portavoz de Coalición Canaria (CC) en Lanzarote, Echedey Eugenio, confirma que la Mesa de Seguimiento del Pacto tendrá que convocarse de manera formal para abordar el acuerdo de gobierno del Ayuntamiento de Arrecife entre los nacionalistas, el Partido Socialista (PSOE) y el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), además de para analizar el resto de acuerdos con el PSOE en la Isla. "A mí no me corresponde convocar la Mesa del Pacto, pero desde luego se tiene que convocar. Y no solo para el Ayuntamiento de Arrecife, donde hay problemas, sino también para instituciones como el Cabildo, donde todo en principio va bien. Yo creo que la Mesa de Seguimiento del Pacto se tiene que reunir con cierta asiduidad, evaluar y ver cómo está funcionando el pacto, con el documento que nos pusimos arriba de la mesa cuando lo firmamos", ha expuesto Eugenio en el programa ’A buena hora’. La intención de los nacionalistas, de convocarse dicho órgano de seguimiento del pacto, no es otra que "ver esos más de 50 puntos que acordamos, cuáles están atascados y dónde, cuáles van a salir adelante este año y cuáles el próximo año". "A veces", ha dicho el consejero de CC en el Cabildo, "nos olvidamos de que cuando se sella un pacto, se sellan también una serie de acuerdos, objetivos y compromisos, que son los que tenemos que revisar periódicamente, y comprobar que se estén cumpliendo", ha manifestado. Echedey Eugenio, de hecho, ha ilustrado la importancia que CC concede a dicho documento afirmando que "nosotros tenemos bastante tranquilidad". "Yo tengo ese documento y el de nuestro programa electoral siempre en la primera gaveta de mi despacho, y al menos una vez a la semana repaso cómo van los asuntos en los que nos comprometimos con la ciudadanía para ver cómo van caminando", ha aseverado. Respecto a la salud actual del pacto de Arrecife, en versión del portavoz de los nacionalistas en Lanzarote, "desde luego que debemos entendernos y tenemos que ponernos de acuerdo. A ellos", ha afirmado el vicesecretario de Comunicación de CC en Lanzarote sobre la situación del PSOE, "les hace falta tanto CC como el PIL para seguir ostentando la Alcaldía de Arrecife. Hay cosas que mis compañeros dicen por activa y por pasiva, pero que también decimos desde el ámbito insular de Coalición Canaria: hay cosas que no se están haciendo bien en el pacto de gobierno". Eugenio ha adelantado que desde las filas nacionalistas "vamos a luchar por que esas cosas se hagan bien y por que esos problemas se puedan solventar, pero desde luego", ha advertido. "No nos hemos olvidado de la Avenida ni nos hemos olvidado de otras muchas problemáticas que el PSOE ha generado en Arrecife, y que son ellos quienes los tienen que solventar", ha añadido. El Islote de Fermina, promesa definitiva El también consejero de Turismo, Echedey Eugenio, ha precisado, por otro lado, que antes de acometer el nuevo proyecto para el Islote de Fermina, el Cabildo y Arrecife tendrán que dedicar un tiempo a remozar la emblemática pieza de suelo de la capital. Eugenio ha garantizado en este sentido que, frente a anteriores proyectos infructuosos a pesar de contar con inversión pública, la nueva iniciativa tiene carácter "definitivo". "Yo doy respuesta con las cosas con las que yo me comprometo. Yo también he asistido a diversos proyectos y promesas para el Islote de Fermina, pero la realidad es que por primera vez hay un ente público solvente en materia económica y de ejecución, que son los Centros Turísticos, detrás de que ese proyecto se ejecute y se lleve a cabo", ha indicado. "Mi compromiso personal de dejar horas, tiempo y voluntad para que salga adelante está ahí", ha asumido Eugenio, que ha destacado que la presentación llevada a cabo el pasado lunes "no fue casual. La hicimos allí para que la gente viera lo que hay allí y que se comprobara lo que se ha logrado a lo largo de estos años con tanta dejadez que ha habido. Aquello se ha destrozado a pesar de que es un enclave único", ha descrito Eugenio. Mientras se prevé que el Islote de Fermina se abra de forma gratuita al disfrute público "para el primer semestre del próximo año" 2018, el responsable de Turismo de Lanzarote ha dejado claro, respecto a las instalaciones llenas de pintadas y muy deterioradas, que "ahora el Islote no debe cerrarse hasta que esté todo terminado". "Esto no va a ser un tema de ahora proyectos, luego permisos y después a ver qué ocurre con la posible concesión y si empezamos dentro de un año. No. Va a ser una cuestión basada en pintar muros, colocar cristales, reparar instalaciones, arreglar ese puente y de abrir las puertas. Hemos puesto como fecha el primer semestre del próximo año", ha garantizado Eugenio. En la zona se prevé que tendrán cabida un centro de deportes náuticos, una cafetería, una piscina, un centro de investigación tecnológica y un observatorio oceánico. Versión imprimir



