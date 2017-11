Sección >

Tras recuperarse de unos problemas de salud que ha venido arrastrando desde el pasado verano, Echedey Eugenio, el consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote y vicesecretario de Comunicación de Coalición Canaria (CC) en la Isla, ha reaparecido ante la opinión pública esta semana en una entrevista mantenida en los estudios de Crónicas Radio-Cope Lanzarote. Lo ha hecho, entre otras cosas, para valorar la actual situación política del Cabildo de Lanzarote y las principales instituciones públicas y para insistir en que la posible censura contra el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, es una estrategia "orquestada". Eugenio carga contra los partidos censurantes del Cabildo y habla de los intereses de lo grupos de presión que rodean hasta ahora al PSOE en su infructuosa labor con la ordenación del territorio en la Isla de Los Volcanes.

Usted ha estado mal este tiempo, quizás por los nervios evidentes que cogió por la huelga del verano en los Centros Turísticos y con todo lo que ha venido después. ¿Qué tal está usted? ¿Cómo se encuentra?

La verdad es que bien. Ya el médico ha determinado que podemos hacer vida normal y así dejamos atrás una etapa difícil en la que prefiero quedarme con lo positivo en momentos que no siempre son fáciles, y mirando hacia delante porque aún hay mucho que hacer todavía.

Parece que ha sido un tiempo duro. ¿Qué ha aprendido de esta etapa?

Bueno, pues que las cosas hay que tomarlas como hay que tomarlas, que no se acaba la vida aquí y que uno debe tratar de dar solución a lo que puede dar solución, pero renunciar a aquello que no depende de uno mismo. Es triste a veces ver ciertas actitudes y aspectos que no dependen de uno, pero hay que tomarse las cosas con tranquilidad y, desde luego, sin desfallecer. Creo que cuando uno asume una responsabilidad, lo hace para tratar de sacar las cosas adelante con la convicción de que tienen que ser así. Desde luego que si alguien cree que esto va a mermar mis ganas por cambiar las cosas, le digo desde ya que eso no va a ser así y que se equivoca.

¿Y qué parte de culpa tuvo la huelga de este verano en los Centros Turísticos?

Pues no lo sé. Al final esto es un tema crónico que se puede empeorar por los nervios, pero no me gusta buscar culpables. Creo que me tocó como le toca a mucha gente pasar una etapa así. A mí me tocó este verano y, entre unas cosas y otras, supongo que todo tiene mucho que ver con esto. Me quedo con lo positivo. Afortunadamente las cosas van bien.

Por cierto, ¿se han interesado los trabajadores de los Centros Turísticos durante este tiempo por su salud?

Pues desde luego que sí. Y que nadie piense que mi estado de salud se ha debido a los trabajadores, ni mucho menos. Me siento muy respetado por los trabajadores delos Centros Turísticos, querido por muchos de ellos. Se interesaron muchos por mi salud, pero ni falta que les hacía pues ellos son trabajadores y tiene que hacer su labor. Yo creo que los trabajadores de los Centros, como colectivo, han sido utilizados por el Comité de Empresa, que nada tiene que ver con la mayoría de los trabajadores de los Centros, y por los partidos políticos, pues finalmente les han metido en una guerra que ya se ha visto que no era tal guerra.

Suponemos que no habrá podido usted evitar seguir a pesar de ello la actualidad de la Isla, con unos últimos meses un poco locos. ¿Cómo ha seguido usted el día a día?

He seguido la actualidad y es como dice, la locura de la política de Lanzarote que se vuelve a repetir en muchas instituciones, con la misma historia de Lanzarote de hace 20 años. Vuelve a haber mucha gente empeñada en generar inestabilidad y en cambiar lo que decidió la ciudadanía en las elecciones de 2015 sin esperar a 2019. Yo creo que ya deberíamos tomar todos el mensaje de que a la ciudadanía le cansan estas cosas.

Ustedes manejan encuestas y sabrán que en las próximas elecciones no les dan unos resultados excepcionales. El poder desgasta, claro, pero , ¿por qué cree que existe esta guerra contra su compañero Pedro San Ginés en estos momentos?

Se cumplen ahora mismo ocho años desde la llegada del compañero a la Presidencia del Cabildo y ahí están lo resultados. Pronto presentaremos un balance de estos ochos años en el Cabildo de Lanzarote. Estamos desarrollando la estrategia Lanzarote 2020. Es la primera vez que Lanzarote cuenta con un plan de futuro hasta 2020 y los objetivos se van cumpliendo. Siempre lo decimos: ahí estaba Zonzamas, que ardía día sí y día también, un vertedero que tenía un par de años de vida y que ahora es un centro integrado de transformación adonde vienen desde otras islas a mirar cómo hay que hacer las cosas; ahí teníamos el ciclo integral del agua, casi entregado a los proveedores, con 50 millones de deuda y riesgo de despidos, y ahí está ese ciclo del agua funcionando correctamente, sin que haya subido el precio del agua, como habían anunciado algunos agoreros; y ahí estaban los Centros Turísticos, a punto de caer en bancarrota y de despedir a todos los trabajadores de la restauración, pero ahí están ahora generando beneficios y peleando los trabajadores por subidas salariales; ahí estaban las carreteras de la Isla sin asfaltarse, que empiezan ahora a reasfaltarse; o los planes de cooperación municipal, con prácticamente todas las obras de la Isla que tienen titularidad del Cabildo de Lanzarote; o muchos otros ejemplos. Lo triste al final es que algunos se empeñan en tapar esa gestión que se ha hecho, que está ahí y que es evidente, con esta clase de guerrillas.

¿Cómo interpreta que compañeros del Gobierno como Manolo Cabrera digan a pesar de todo que no se ha hecho casi nada importante y que se está casi administrando la rutina?

No oí sus críticas pero Manolo es siempre una persona muy crítica y nos hace falta la autocrítica dentro del Gobierno. También estamos empezando a crecer en energías renovables, pero también hay asignaturas pendientes, como el Plan insular, el Plan Especial de La Geria o el PRUG del Archipiélago Chinijo. Eran responsabilidades del PSOE y no las sacaron adelante, efectivamente, pero finalmente es Coalición Canaria la que ostenta la Presidencia del Cabildo, así que esperamos que este año y medio que nos queda, si nos dejan, podamos seguir trabajando en estos temas que los compañeros del PSOE, cuando estaban en el grupo de gobierno, no fuero capaces de sacar adelante por trabajar a otro ritmo. Pero la autocritica es buena también dentro del grupo de gobierno. Su visión la compartimos en unos casos y en otros no. Manolo habla a veces de crear un nuevo aeropuerto, que no creemos que sea una de las prioridades de la Isla. Son diferencias dentro del grupo de gobierno pero que desde luego aportan.

Es curioso que digan ustedes que el principal problema en la gestión haya sido el planeamiento. ¿Por qué no se ha hecho y cuánto dinero público se ha gastado en este tiempo?

Pues porque cuando se ha puesto al frente de una consejería como Política Territorial del PSOE, que tiene que dar cuentas, antes de que llegue al grupo de gobierno, a tantísima gente y a tantos poderes fácticos, sobre qué está haciendo, pues es un problema. En Teguise sacamos un documento del planeamiento, el Plan General que ordenaba el municipio de forma pormenorizada. Recuerda que en la primera reunión el alcalde, Oswaldo Betancort, nos puso fecha. El documento tenía que ir a aprobación inicial en 2012. Nos pusimos a trabajar con juristas y equipo redactor y también se les puso fecha, igual que a los trabajadores del Ayuntamiento, si querían recibir un complemento de productividad porque tenían que trabajar por las tardes y las noches. Tuvimos plazo y llevamos a Pleno un documento que luego se modificó con más de 400 alegaciones, pero se hizo un documento por parte del grupo de gobierno, que es lo que tiene que hacerse en el Cabildo de Lanzarote. Se debe aprobar inicialmente, que no sé cuál es el miedo a aprobarlo inicialmente, y ahora llegará la fase de alegaciones. Será entonces cuando intervengan la Fundación César Manrique y todos los empresarios que han venido a influir sobre un consejero para que el documento saliera de una u otra manera. Deben esperar como todo hijo de vecino a influir cuando la ley se lo permita. Si no, solo conseguimos tener un galimatías de documento. Un día estaban discutiendo sobre cuántos campings tenía que haber en la Isla. Ponga los que considere como grupo de gobierno, y ya vendrán las asociaciones de campings que enriquecerán en esa fase el documento.

Cuando se refiere a poderes fácticos como la Fundación César Manrique, ¿habla de los que impiden que esta isla avance o que evitan que la alcadesa pueda abrir al tráfico la Avenida Marítima?

Sí. Estamos en la misma batalla de siempre, con aquellos que sin presentarse a unas elecciones quieren seguir gobernando esta isla . Esta isla necesita avanzar y necesitamos un Plan insular y también un Plan General para Arrecife. Ya no es solo el PSOE, sino cada vez más partidos que se suman a esto, con un contubernio de partidos, principalmente de izquierdas, que hablan de oscuras bolsas de suelo. No es así. Esto está muy reglado y hay una ley muy clara que marca cómo se pueden hacer los cambios de uso, las zonas de distinto suelo, las urbanizaciones, etcétera, ... Cuando se incumple la ley, va usted, denuncia y se tira para atrás el Plan si no cumple la ley. El de Yaiza tiene muchos procedimientos judiciales en contra pues parece, o entienden muchos ciudadanos, que no cumple con la ley. Esto tiene que ser lo mismo, y no podemos estar con el miedo de a ver qué sacamos constantemente. No, no; esto es más sencillo. Se paga a un equipo redactor para que haga los planes, se marcan las directrices políticas del grupo de gobierno y, a partir de la aprobación inicial, los vecinos e interesados en suelos, gente que tiene interés en que las cosas evolucionen o no, que presenten las alegaciones que quieran y las veremos todos públicamente. Si yo creo que no tiene que haber un centro comercial en la salida de Arrecife, pues lo que tengo que hacer es presentar una alegación, que sea pública, y no estar tratando de que no me lo pongan en el documento para que no sea vea. Esas cosas no son buenas.

Siguiendo el hilo de la política, el PSOE abandonó el Gobierno del Cabildo el último día de agosto pasado. Se suponía que tenía una alternativa de gobierno pero al final se han precipitado los acontecimientos, con una mesa de partidos que trata de censurar a Pedro San Ginés y grupos como Podemos que rechazan que José Juan Cruz pueda ser el nuevo presidente del Cabildo. ¿Están ustedes tranquilos por el Gobierno del Cabildo o en Coalición Canaria temen que finalmente estos partidos sí se pongan de acuerdo y terminen sacando a San Ginés de la Presidencia?

En la salida del PSOE del Gobierno de Lanzarote, creo que se juntaron dos factores que fueron decisivos en esa semana. Venía un Congreso del PSOE y los votos estaban muy igualados, a un 40%-60%. Entre los votantes del Partido Socialista había trabajadores de los Centros Turísticos y también miembros de la corriente más radical que entendían que no se podía seguir gobernando con Pedro San Ginés, sin pensar en la isla, ni en que paralizaban sus áreas, sino solo en que tenían que salirse del grupo de gobierno porque doña Dolores Corujo quería ganar el Congreso. Y miren, le salió, bien. Dolores Corujo ganó ese Congreso, pero dejaron también entrever muchas otras cosas. No tenían acuerdo de gobernabilidad tras salirse del Gobierno, apoyaron supuestamente a los trabajadores de los Centros Turísticos y se demostró que teníamos razón en que los informes eran desfavorables, Así que luego donde dije digo digo diego. Ha ganado un Congreso pero ha perdido Lanzarote. Pero es a lo que nos tiene acostumbrado el PSOE, o esa parte del PSOE que mantiene ese raro gobierno desde la sombra de quienes ya lo gobernaron hace un tiempo. Priman los intereses del PSOE como partido antes que los intereses de esta isla.

Dentro de Coalición Canaria, qué cree usted que puede pasar en Arrecife? ¿Sus compañeros deberían irse del grupo de gobierno o más bien mantener el Gobierno tal y como está?

Irse o no irse del Gobierno de Arrecife no sé, pero Arrecife necesita un cambio, no sé si de Alcaldía o de su Gobierno, pero lo que no se puede seguir es con el ritmo y estas formas de hacer las cosas que está marcando esta Alcaldía. Arrecife a día de hoy tiene muchísimas carencias y casi todas ellas, y siento decirlo pero es la realidad, están en Tráfico, con semáforos que no funcionan en una concejalía del Partido Socialista; están en Recursos Humanos, con una huelga a las puertas porque no han sido capaces de sacar la RPT ni de regularizar la situación de los trabajadores, en otra concejalía del PSOE; están en la iluminación de los barrios, que no llega, que no hay farolas, que las que hay no funcionan, otra concejalía del PSOE; están en las cosas fundamentales como el pago a proveedores, en los presupuestos, que dependen directamente, aunque haya un concejal de Hacienda, de la Presidencia, de la Alcaldía del Ayuntamiento de Arrecife; están en la Avenida Marítima, porque se sigue muriendo cada día un comercio y se siguen negando a abrirla al tráfico por la cabezonería y la responsabilidad es su alcaldesa. Es decir, los problemas de Arrecife, que son muchos y muy variados, están en la mala gestión que hace el PSOE al frente de las mismas. No sé cuál es el cambio que necesita Arrecife. No estoy en ese ayuntamiento y no lo puedo decir, pero oyendo a mis compañeros, sí soy consciente de que Arrecife necesita un cambio. Mis compañeros se levantan cada día a las siete de la mañana para intentar cambiar las cosas, pero cuando llegan al despacho de arriba todo se para. Y eso es un problema. ¿Cuál es la mejor decisión para Arrecife, marcharnos y dejar solos al PSOE para que sigan con este desastre? ¿O sumar a nuevos partidos? Pues no lo sé, ...

Respecto a las negociaciones para que el PP apoye a CC en el Cabildo, ¿ustedes ya dan por cerrada esa puerta? Parece que el PP daría marcha atrás si ustedes varían su actitud en las conversaciones, según ha dicho este viernes la propia presidenta del PP, Ástrid Pérez.

Nosotros no cerramos puertas con nadie, ni siquiera con el PSOE, por mucho que lo critiquemos. Creo que por encima de todo están los intereses de la Isla, del Cabildo y de los ciudadanos. Cuando uno se sienta a negociar, y es cierto que nos hemos sentado a negociar con el Partido Socialista, cada uno marca sus espacios, sus tiempos y sus condiciones, y Coalición Canaria ha marcado los suyos, igual que el Partido Popular. Miren, sí. Hay una discrepancia con respecto a la gestión de los Centros Turísticos, ya que CC no quiere renunciar a seguir gestionándolos. De las inquietudes y sugerencias que tenía el PP, que yo sepa esta es la única que estaba en discusión. Es verdad que el PP en el Cabildo obtuvo el apoyo electoral que obtuvo y logró tener 3 consejeros, pero también que Coalición Canaria obtuvo el que obtuvo y cuenta con 7 consejeros, así que decimos sí a una negociación de igual a igual, pero no puede ser un ’yo me quedo con todo y te doy lo que a mí me sobra’. Eso no puede ser, de una parte ni de otra. A partir de ahí, ya digo, sin poner líneas rojas ni cerrar ninguna puerta, nosotros estamos abiertos al diálogo con todo el mundo. Con todo el mundo y, desde luego, a buscar las mejores fórmulas. Parece un capricho que CC no quiera desprenderse de los Centros Turísticos, pero es que los Centros tienen un proyecto arrancado, un proyecto que empezó en el año 2009 y que, entre otras cosas, tiene el proyecto ’Lanzarote, Reserva Inteligente de la Biosfera’, que está llamado a transformar la realidad y la primera industria de esta isla, para ser además el primer motor de este sector en el mundo.