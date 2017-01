Sección > Lanzarote



El consejero de Obras Públicas del Cabildo, Andrés Stinga, asegura que las próximas rotondas que se crearán en la Isla serán la de Nazaret y la del cruce entre Arrieta y Tabayesco



El plan de choque de limpieza de los márgenes de carreteras de Lanzarote no podrá ejecutarse al menos hasta junio

Lamenta que el retraso en la aprobación de los Presupuestos de este año y el "engorroso" trámite hasta la licitación del plan provoquen demoras en la puesta a punto de varios márgenes llenos de aulagas Crónicas · 28 de enero de 2017

El plan de choque de limpieza de los márgenes de carreteras de Lanzarote no podrá ejecutarse al menos hasta junio. Así lo ha expuesto esta semana en Crónicas Radio-Cope Lanzarote el consejero de Obras Públicas del Cabildo, Andrés Stinga, que ha lamentado que el retraso en la aprobación de los Presupuestos de este año y el "engorroso" trámite hasta la licitación del plan provoquen demoras en la puesta a punto de varios márgenes llenos de aulagas. "El plan está plasmado y es un reto, tanto el de la limpieza de las carreteras como el de los márgenes, desde que llegué a esta Consejería, y ambos pliegos están presentados en Contratación, el de las carreteras hace más de dos meses y el de los márgenes hace un mes", ha indicado Stinga en el programa 'A buena hora'. El consejero ha aplaudido "las garantías" que ofrecen departamentos del Cabildo como Intervención", pero ha lamentado que "a día de hoy ambos pliegos no han salido publicados por ahora". En este sentido, Stinga ha fechado para al menos junio el mes en que se inicie este Plan. "Esperamos que al menos en este mes de enero se publique el pliego del Plan de limpieza para las carreteras, pero hasta al menos el mes de junio no podrá adjudicarse, ya que son procesos que, por su cuantía, tienen que ir publicados en el Boletín Oficial Europeo casi tres meses, a lo que seguirá la Mesa de Contratación y el mes que tiene la empresa ganadora para traer el Plan de Seguridad y Salud", ha afirmado. "Si el día 1 de junio tenemos ya una empresa limpiando las carreteras y los márgenes", ha advertido Stinga, "sería una buena noticia para mí y para todos los lanzaroteños". Mientras formaciones como el PP critican a los actuales gestores del Cabildo de Lanzarote, que "hasta ahora han sido incapaz de tomar cartas en el asunto", y consideran que "la falta de actuaciones periódicas ha desembocado en la imagen de abandono y dejadez que presentan la casi práctica totalidad de las carreteras insulares en cuyos márgenes no es difícil encontrar restos de basura, latas o bolsas de plástico", el responsable de Obras Públicas ha destacado la importancia de "tener de punta en blanco las vías de Lanzarote". "Por motivos de seguridad y por la imagen turística de la Isla", ha relatado. Nuevas rotondas para la Isla Por otro lado, el consejero de Obras Públicas del Cabildo ha anunciado que las próximas rotondas que se crearán en la Isla serán la de Nazaret, en Teguise, y la del cruce entre los pueblos de Arrieta y Tabayesco, en Haría. "La de Tabayesco es una petición que le estamos haciendo al Gobierno regional, ya que es el que tiene las competencias del Eje de Órzola a Playa Blanca", ha explicado Stinga, que ha precisado que "el Cabildo aprovechará también los remanentes para tareas de reasfaltado, como la carretera de Nazaret". En este punto, sostiene el consejero, "trabajamos para poder crear una rotonda frente al centro sociocultural, en la carretera ente Tahíche y Teguise, y donde planteamos dar más margen a esa carretera para que las bicicletas tampoco tengan tantos problemas en las carreteras insulares".



