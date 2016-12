Sección > Sociedad



Continúan los actos festivos en la Avenida La Marina este miércoles con Ranchos de Pascuas de Haría y la Coral de Arrecife



El grupo ‘Última Llave’ se suma a la Navidad de Arrecife

El concierto de la banda grancanaria tendrá lugar el sábado a mediodía en el Parque Ramírez Cerdá con entrada gratuita Crónicas · 20 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más Dinamización, buen ambiente, música y actos para todos. Esto es lo que se respira en Arrecife desde que comenzaran los actos festivos relacionados con la Navidad, según explica este martes en nota de prensa el Ayuntamiento de Arrecife. El grupo canario Última Llave actuará este sábado 24 a las 12.00 horas en el Parque José Ramírez Cerdá. La banda grancanaria de Pop-Rock se encuentra inmersa en la gira ’Eres tú’", un espectáculo cargado de Rock-manticismo, término que han acuñado por su originalidad donde mezclan letras románticas con ritmo y fuerza. El concierto de entrada libre forma parte de los actos estrella de estas Navidades en Arrecife que organiza la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento. El concejal David Duarte afirma que “es importante apoyar a nuestras bandas canarias y demostrar la calidad que tenemos en música y talento. Desde el primer momento, en Arrecife hemos apostado por nuestros músicos, presentadores y artistas para ofrecer calidad a los actos”. El grupo formado por la vocalista Beatriz Pérez, Adrián Marrero, en la guitarra, Néstor Rodríguez también guitarrista y Alberto Díaz el batería amenizarán a los presentes con temas en directo como "Eres tú", "No me importa" y "La Posada del Marinero". Última Llave está considerada una de las bandas con más éxito de la escena musical de las Islas. Ahora presentan “El baile”, su último sencillo, tema que formará parte del primer disco de la banda grancanaria. No extraña que hayan alcanzado dos veces consecutivas el número 1 en los 40 principales con dos de sus singles, viendo la energía que desprenden en el escenario. Más actos navideños Este miércoles a partir de las 17.30 el Rancho de Pascua de Haría amenizarán el Parque José Ramírez Cerdá y la avenida. A continuación, sobre las 19.00 horas actuará la Coral de Arrecife. El jueves por la noche actúan Los Campesinos y el viernes por la tarde tendrá lugar un Festival de Zumba con música en directo. Versión imprimir



