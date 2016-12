Sección > Sociedad



Las entradas cuestan 10 euros y pueden adquirirse a través del enlace goo.gl/PdmA4v de la página web de Cultura Lanzarote



El grupo Red Beard presentará su nuevo disco en el Teatro El Salinero, acompañado por la Wild West Chamber Orchestra

Crónicas · 21 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más Country, blues, rock y folk americano. La coordenadas sonoras en las que se mueven los Red Beard son fácilmente identificables, pero el grupo grancanario que lidera Jaime Jiménez Fleitas ha sabido trazar su propio mapa musical sin perder del vista a sus grandes referentes: de Johnny Cash a los Fleet Foxes pasando por Crosby, Still, Nash & Young. En ese territorio sonoro han tallado su propio carácter y personalidad, que destaca aún más en su nuevo trabajo discográfico: All Or Nothin’. Este nuevo LP es el que están presentando en una gira discográfica que los va a llevar por toda España, recalando en Lanzarote el próximo 7 de enero, a las 21.00 horas, en el Teatro El Salinero. Y se trata de una visita especial, muy diferente a la que hicieron hace aproximadamente un año, ya que lo harán en una magnífica compañía: con la Wild West Chamber Orchestra, una agrupación de cámara formada por 3 violines, dos chelos y percusión con la que consiguen transmitir un espíritu más orquestal y cinematográfico a todo su repertorio. El Cabildo insular de Lanzarote explica en nota de prensa que las entradas para ver a Red Beard & Wild West Chamber Orchestra cuestan 10 euros y pueden adquirirse en www.culturalanzarote.com/red-beard-wild-west-chamber-orchestra/ También pueden comprarse en el área de Cultura del Cabildo de Lanzarote (sede del Cabildo, Avda. Fred Olsen s/n, Arrecife) de 9.00 a 14.00 horas, y en la taquilla del Teatro El Salinero desde una hora antes del comienzo de la función, pero sólo en el caso de que no se hayan agotado previamente. Esta actividad cultural esta organizada por el área de Cultura del Cabildo de Lanzarote, que dirige el consejero Óscar Pérez. Más información en: www.theredbeardmusic.com. Versión imprimir



