El gerente de “El Día” crea un diario digital

1.- Me comentan que el gerente de “El Día, Corviniano “Coqui” Clavijo, va a crear un diario digital titulado Atlántico Hoy.com, cuyo anuncio aparece ya en la red. Por lo que veo, parece un proyecto ambicioso. Se ve que “Coqui” Clavijo, recomendado vehementemente a “El Día” por Carlos Alonso, presidente del Cabildo tinerfeño, ha aprendido mucho en su actual puesto, del que supongo que tendrá que dimitir para no competir, porque “El Día” tiene también su versión digital, con abonados incluidos. A mí “Coqui” Clavijo me cae muy bien, fui amigo de su padre, que me contó, entre otras muchas, una anécdota muy curiosa, que les repito porque yo creo que la he relatado alguna vez. Cuando Franco agonizaba, él, entonces presidente del Cabildo, y Leoncio Oramas, a la sazón alcalde de Santa Cruz, se fueron a El Pardo, a interesarse, como era normal, por el estado del viejo general y a dejarse ver. Y era tal el descontrol que había en el palacio que se colaron hasta la misma habitación en la que agonizaba el caudillo. Nadie los paró, nadie les preguntó quiénes eran, nadie les dijo nada que les impidiera el paso. Lo contaba Clavijo, descojonado. Bueno, pues su hijo Corviniano se pasa al mundo de la prensa –es economista, creo– con un diario digital. Que aproveche las anécdotas de su padre y que las publique en él. Sería muy interesantes. Le advierto a “Coqui” que crear un diario es muy difícil, dificilísimo. Y no es barato, aunque no dudo que él contará con la generosa ayuda de Carlos Alonso, que para apoyar a determinados medios es un águila el tío. Es bueno que proliferen los diarios digitales. Al final sólo quedarán los mejores. Pero “Coqui” no sabe lo que cuesta llenar de noticias y de artículos un periódico online. Son folios y folios y más folios cada día. A ver cómo se las arregla y bienvenido a esta trinchera. Bienvenido al club.

2.- He visto “Ciudad de las estrellas” (“La la land”), de Damien Chazelle, que tiene doce nominaciones a los Oscar de Hollywood. La película está a la altura de los grandes musicales norteamericanos y los dos protagonistas son candidatos al mejor actor y a la mejor actriz, Ryan Gosling (Sebastian) y Emma Stone (Mia). Todo un homenaje a la ciudad de Los Ángeles. El tema principal, titulado “City of stars” es antológico y ganará el Oscar a la mejor música. O a lo mejor “Another day of sun”. La música es de Justin Hurwitz. El filme, ya digo, es un bombazo y repito que competirá en la historia con los mejores musicales de Hollywood. Y se preparan otros, porque ha vuelto la hora del musical. Emma Stone es preciosa y canta y baila muy bien. Y el nuevo galán del cine americano, Ryan Gosling, ha cautivado al elemento femenino y. tal y como están las cosas, me imagino que a parte del masculino. Ya digo que la música es excepcional. Disfruté en el cine el otro día viendo “La la land”. He escuchado las canciones interpretadas por orquestas distintas y son excepcionalmente buenas. El comienzo de la película, con un atasco de tráfico, en el que la gente se baja de los coches para cantar y bailar, me parece muy original. No se la pierdan. Y háganme caso y permanezcan atentos a la ceremonia de los Oscar (a finales de febrero) porque “La la land” puede superar a “Titanic” y a otras grandes pelis en número de estatuillas. Ya conquistó creo que ocho o más Globos de Oro, que siempre son la antesala de la gran final que son los Oscar.

3.- Bueno, lo dejo por hoy que es madrugada y estoy bastante cansado. Ahora me ha dado por ir al cine. Por lo menos me relaja y no estoy pendiente de todos estos pelagatos que juegan a mociones de censura, a montar follones en plazas de toros, a subir impuestos (mientras Trump los baja). Al final, Trump se va a convertir en mi ídolo. Tan solo por ir contra corriente soy capaz de dedicarle un panegírico. Decían lo mismo de Reagan y fue un gran presidente de los Estados Unidos. ¿Sabían ustedes que algunos miembros del Servicio Secreto, que escoltan a Trump, tienen brazos y manos por fuera de la chaqueta que son falsos, artificiales, y dentro están los verdaderos empuñando un fusil de asalto? Tengo el video.