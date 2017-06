Sección > Cartas al Director







El ficticio acuífero de la FCM y Podemos en Timanfaya se vació antes de sondearlo

Bruno Perera · 5 de junio de 2017

Compartir | | Aun más Podemos Lanzarote desde hace unas dos semanas viene publicando a bombo y platillo en varios medios de comunicación que, en cercanía del Parque Nacional de Timanfaya un catedrático de la Universidad de Barcelona y un ingeniero funcionario de DGAGC habían hecho un estudio del subsuelo con sondas electromagnéticas y tomografías que daban la certeza de un hallazgo gigante de agua potable para abastecer a la isla durante muchos años, y que con este descubrimiento dejaríamos de desalar agua de mar que repercutiría en que ahorráramos un montón de dinero y consumo de petróleo. Ver enlace de la noticia que Podemos Lanzarote pregonó a los cuatro vientos como que se había descubierto un acuífero gigante que resolvería el problema del agua en Lanzarote, que daría lugar a que se abandonara la desalación de agua de mar, a que ahorrásemos mucho dinero en petróleo y también a que ayudaríamos a contaminar menos el medio ambiente:

http://cadenaser.com/emisora/2017/05/26/ser_las_palmas/1495795147_908608.htm Pero después de que el ing. señor Soler funcionario de la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias y el catedrático de la Universidad de Barcelona señor Albert Casas lo pensaran algo mejor y se dieran cuenta que Podemos los estaba metiendo en un problema de credibilidad, cuando dieron la Charla de Información el 02/05/2017 a la 8pm en el Centro Cívico de Arrecife, a Podemos se le bajaron los humos porque el señor A. Casas dejó bien claro en esa charla que, todo el estudio está basado en una hipótesis y que para conocer si había o no agua potable y su calidad, habría que hacer con torres de perforación unos cuantos sondeos esparcidos por entre el área de la bolsa del supuesto acuífero, que digo yo que, si fuera cierto que existe tendría que poseer unas dimensiones de unos 8.000.000m2 de área por unos 3.5 de calado, y el acuífero deberá estar totalmente hueco libre de sedimentos geológicos. También el ing. Soler en la misma charla le bajo los humos a Podemos otro tanto porque informó bien claro que no es seguro al 100% que haya agua potable en el Parque nacional de Timanfaya, y que para averiguarlo aconseja hacer sondeos con torres de perforación a través de las cunetas de las carreteras cercanas al supuesto acuífero. Al siguiente día de la Charla de Información, el 03/05/2017 La Provincia publicó una entrevista que le hizo al catedrático A. Casas donde él asegura que el tema del posible hallazgo de un acuífero en el Malpaís se sacó de lugar porque Podemos lo exageró más de la cuenta vendiéndolo como la panacea del agua en Lanzarote, y que según A. Casas informa no hay nada que confirme al 100% si existe tal acuífero y si es de agua potable, salada, salobre, dulce o si está o no contaminada. Ver la noticia de la entrevista de A. Casas publicada por La Provincia:

http://www.lancelotdigital.com/lanzarote/el-acuifero-de-podemos-en-timanyafa-se-evapora Ver enlace de la misma noticia maquillada, arreglada y publicada por Podemos Lanzarote:

http://www.lavozdelanzarote.com/articulo/politica/catedratico-hizo-estudio-timanfaya-defiende-indicios-mas-suficientes-hacer-sondeos/20170602152410117331.html Ver en este enlace el gran fraude de Carlos Meca de Podemos Lanzarote:

http://www.lancelotdigital.com/trasmallos/el-gran-fraude-de-meca Ver en este enlace un buen artículo que narra algo de la verdad:

http://www.lancelotdigital.com/opinion/el-estudio-de-podemos-no-confirma-que-se-encontraran-aguas-subterraneas-en-timanfaya Ver enlace de un artículo publicado por Bruno Perera:

http://www.lancelotdigital.com/opinion/la-fcm-y-podemos-descubren-agua-dulce-de-fantasia-segun-ellos-en-acuiferos-de-timanfaya-que-abarcan-unos-200km2 A continuación permítanme que les cuente como comenzó toda esta argucia o conspiración. En el año 2016, la FCM, Podemos, Transparencia Urbanística y dos miembros de El Guincho que trabajan para Cicar Cabrera Medina, se reunieron y acordaron que para torpedear la defensa que presentarán los abogados de la bodega Stratvs, cuyo juicio se celebrará entre junio y julio de este año 2017, debían conseguir un informe que confirmara o al menos que pusiera en entre dicho lo que la defensa de Stratvs alega anteponiendo que en la zona donde está ubicada Stratvs, que es sobre la falda de la montaña Gaida a cual rodean otras montañas, Guardilama, Tinasoria, Chupadero y Diama, “en su subsuelo no existen acuíferos de agua dulce porque la pluviometría en la isla es de unos 10-15-20-25cm de media por año por m2, y también porque según cuenta la historia vulcanológica hallada en los archivos de Simanca, dice que en los años 1824 en un área cercana a unos dos kilómetros norte de las mencionados montañas, erupcionaron los volcanes Nuevo del Fuego, Tinguantón y Tao que escupieron agua salada con olor a lejía, y también porque el infrarrojo de Google Earth confirma que dicha zona es de subsuelo caliente. Pero claro, la FCM a la zorrilla puso a Podemos como cabeza de turco para que propagara por doquier que por iniciativa suya habían encargado el informe al ing. señor Soler y al catedrático señor A, Casas, alegando Podemos como causa que por falta de dinero no podía costear el estudio y que por ello pidieron ayuda económica a la FCM y a Cicar Cabrera Medina. Contrario a lo que postula Podemos yo digo: todo es una conspiración planeada por los detractores que forman una banda entre la FCM, Podemos, Transparencia Urbanística y dos de El Guincho que trabajan para Cicar. Entre todos estos manipuladores consiguieron crear toda esta marea de mentiras que está basada únicamente en atrasar e impedir la reapertura de la bodega Stratvs -cueste lo que cueste-. Y aun la FCM y Podemos no se conforman con todo el revuelo de mentiras que han propagado. Según ha anunciado Podemos el 6 de junio de este año presentará una moción en el Cabildo solicitando que se les conceda unos 90.0000 euros y permiso para llevar a cabo unos sondeos en la zona de Timanfaya con torres de perforación. Y digo yo: seguro es que hacer esos sondeos les costara más de 90.000 euros. Pregunto: ¿Si en el 2016 cuando los promotores de Stratvs solicitaron al Cabildo que se le permitiera hacer unos sondeos de 15cm de diámetro por unos 15m de profundidad en las cercanía donde se halla ubicada la bodega Stratvs para con ello demostrar si existen o no acuíferos, se lo denegaron, por qué ahora el Cabildo se lo debe permitir a Podemos? -That is the big question- Anónimo:“Tenemos todos los días sorpresas negativas por los disparates de políticos mercenarios y más cosas, o terrorismo, para que vengan ahora La FCM, Podemos, don Carlos Soler y don Albert Casas a darle falsas esperanzas al sufridor lanzaroteño... sobre todo al agricultor con unas historias de Antoñita la fantástica” Como final, por favor lean estos interesantes enlaces de estudios climatológicos de Lanzarote, La palma y Tenerife elaborados por el profesor don Luis Manuel Santana Pérez. www.agrolanzarote.com/actualid ad/publicacion/calima-lanzarot e-2011-2015 http://blogs.futura-sciences.c om/gioda/tag/lanzarote/ www.divulgameteo.es/fotos/mete oroteca/Captaniebla-La-Palma. pdf www.divulgameteo.es/uploads/Pr ecipitación-niebla-Tenerife.pd f www.divulgameteo.es/uploads/Pl uviometría-Tenerife.pdf Versión imprimir



