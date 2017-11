Sección > Lanzarote



Ezquiaga afirma que “en pocas ocasiones me he encontrado con que un modelo territorial tuviera tan alto grado de consenso”. El documento está "tal cual lo dejó el PSOE antes de abandonar la Consejería de Política Territorial y las otras áreas de gobierno”, apunta San Ginés



El director del equipo redactor de la revisión del PIOL presenta a los grupos políticos del Cabildo el documento propuesto para su aprobación inicial

El presidente del Cabildo señala que la actual situación política obliga al grupo de gobierno “a un plus de generosidad a la hora de renunciar si es necesario a algún matiz o incluso a incorporar a algún aspecto con el que no estemos del todo de acuerdo” Crónicas · 14 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El director del equipo redactor, José María Ezquiaga, presentó este martes a los grupos políticos del Cabildo el documento de revisión del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote (PIOL) propuesto para su aprobación inicial, que contiene “un modelo territorial y unos objetivos que son bien conocidos y cuentan con un grado de respaldo mayoritario de los grupos políticos, muchos de los cuales han sido directores del Plan en algún momento de su ejercicio de gobierno en el Cabildo”; hasta el punto de que “en pocas ocasiones me he encontrado con que un modelo territorial tuviera tan alto grado de consenso” añadió. En similares términos, tal y como recoge en nota de prensa posterior el Gobierno insular, se expresó el presidente de la Corporación, Pedro San Ginés, quien señaló que la revisión del PIOL “cuenta con un altísimo grado de consenso especialmente de las formaciones que estábamos presentes en el pasado mandato”, y recordó que el documento presentado hoy por Ezquiaga “está tal cual lo dejó el PSOE antes de abandonar la Consejería de Política Territorial y las otras áreas de gobierno”. San Ginés añadió que la actual situación política obliga al grupo de gobierno “a un plus de generosidad a la hora de renunciar si es necesario a algún matiz o incluso a incorporar a algún aspecto con el que no estemos del todo de acuerdo”, y en este sentido desveló que abandonó la reunión de hoy al poco de su inicio con el fin de que fueran las restantes fuerzas políticas, al margen de Coalición Canaria, las que debatieran con el director del equipo redactor el contenido del documento. El presidente se mostró esperanzado en que “finalmente se cuente con un número suficiente de votos en el pleno para proceder a su aprobación inicial y así pueda comenzar de una vez el debate formal para que los vecinos, formaciones políticas, instituciones y agentes sociales y económicos tengan la oportunidad real de hacer alegaciones al mismo, porque pretender un cien por cien de consenso institucional equivaldría a renunciar a tener un nuevo planeamiento insular”. En este sentido, San Ginés confió en que, “esta vez sí, haya altura de miras suficiente para que nos demos una oportunidad y, sea éste u otro el gobierno, pueda aprobarse definitivamente el nuevo Plan Insular, una de las grandes asignaturas pendientes que tiene Lanzarote”. Por su parte, José María Ezquiaga resaltó que “llevamos mucho tiempo que ya no estamos discutiendo ni capacidad de carga ni techos turisticos, ni el enfoque de las actividades agroganaderas, todos estos aspectos han ido alcanzando un consenso grande con los sectores y luego con los ayuntamientos desde hace tiempo”. En este contexto añadió que “en los ultimos meses hemos estado trabajando fundamentalmente en darle un encaje legal al documento, de tal manera que el que presentásemos hoy fuera consistente legalmente para que pudiera ser tramitado, y con ese fin hemos estado trabajando con los expertos jurídicos del Cabildo”. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Por favor, deje este campo vacío :

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :