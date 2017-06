Sección > Lanzarote



Echedey Eugenio confirma, en su condición como vicesecretario de Comunicación de CC, que Migdalia Machín ya ha solicitado a Loli Corujo una reunión de la Mesa de seguimiento del Pacto por la situación de Arrecife tras el pleno de este martes



El consejero de Turismo espera que los tribunales aclaren las diferencias de interpretación jurídica entre Haría y el Cabildo respecto a la Cueva de Los Verdes

Tras el bronco debate en el Cabildo por los pleitos judiciales de la Cueva de los Verdes y Montaña Roja, Eugenio destaca sobre el acuífero de Timanfaya que "el Cabildo tiene claro que si hay un recurso lo vamos a intentar aprovechar si es aprovechable, pero desde luego lo que no se puede hacer es engañar a la gente y generar falsas expectativas con una simple hipótesis" Crónicas · 7 de junio de 2017

Compartir | | Aun más Los pleitos judiciales en torno a la planta desaladora de Montaña Roja y la Cueva de los Verdes han sido algunos de los temas del arduo debate que tuvo lugar este martes en el Pleno del Cabildo de Lanzarote. El consejero de Turismo, Echedey Eugenio, ha asegurado en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que "la realidad es que parece que hay una diferencia entre la interpretación que hacen del siguiente paso los servicios jurídicos de Haría y la que hacen los servicios jurídicos del Cabildo, así que tendremos que pedir una aclaración sobre cuál es el siguiente paso que tenemos que dar". Eugenio ha preferido no adelantarse a las próximas resoluciones judiciales y ha aseverado que prefiere no lanzarse "a la piscina". "Cuando alguien nos diga jurídicamente cuál es el paso que tenemos que dar, pues lo daremos", ha expuesto. En su intervención en el programa ’A buena hora’, el consejero de Coalición Canaria ha dejado claro, en cualquier caso, que "no hay ningún problema con Haría ni con su grupo de gobierno. Estamos convencidos todos de que Haría es un municipio que necesita un especial impulso del Cabildo pues ha renunciado a su desarrollo turístico y porque ahora tiene que poner en alza otros valores como su patrimonio y su arquitectura. La intención del Cabildo", ha expresado, "es seguir apostando por el municipio y seguir apostando por la unidad de explotación de la red de los Centros de Arte, Cultura y Turismo". Respecto al aviso dado `por Alfredo Villalba, el portavoz del PSOE en Haría, que ha advertido de que acudirá a la Fiscalía en caso de que el Gobierno norteño eleve al Pleno municipal un posible acuerdo respecto a la sentencia del TSJC sobre la Cueva de Los Verdes y el Ayuntamiento norteño no ejecute la sentencia, Eugenio ha dicho que no le preocupa en absoluto lo dicho por el concejal socialista. "Creo que el portavoz del PSOE en Haría no es jurista y los del Cabildo no dicen lo mismo. Prefiero quedarme con lo que dicen los juristas y no con lo que dice el portavoz del PSOE. Que él vaya donde estima que tiene que ir", ha referido. El responsable de Turismo del Cabildo ha indicado que "la realidad es que ya había un litigio que generó el señor Carlos Espino, en el año 2008, cuando dejó de pagarle al Ayuntamiento de Haría" el canon de los Centros Turísticos. "Lo que ha hecho Coalición Canaria cuando llegó al Gobierno del Cabildo, aparte de terminar con la guerra interesa que mantenía Pepe Torres dentro de CC, ha sido pagar esa deuda", ha destacado. "Llegamos un acuerdo con Haría, entendíamos que debía ser elevado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde se estaba dilucidando el recurso interpuesto por el Cabildo, pero se nos dijo que había que interponerlo en el Juzgado Número 5", ha relatado el consejero nacionalista. Críticas por la desaladora de Montaña Roja Por otro lado, Eugenio entiende que "los partidos de la oposición han encontrado un filón en el caso de la incautación de la desaladora de Montaña Roja para desacreditar al presidente del Cabildo y a Coalición Canaria". "Lo que está claro es que se estaba produciendo la venta de agua por parte de una empresa que no estaba autorizada para ello y que no garantizaba ni el precio ni las condiciones de abastecimiento a los vecinos. Los políticos estamos en política no para favorecer a ningún empresario, sino para mirar por el interés general, como el de esos 5.000 vecinos del Plan parcial de Montaña Roja, mientras la oposición, mucha de ella que presumen ser de izquierdas, se han puesto a defender en esta batalla a un empresario en concreto y no a ese interés general de los vecinos". Agua bajo Timanfaya, "venta de humo" Además, Eugenio ha criticado duramente el anuncio hecho por el Grupo Podemos del Cabildo sobre el posible hallazgo de agua bajo el malpaís de Timanfaya. "En la rueda de prensa que dieron parecía que solo hacia falta poner unas mangueras y extraer el agua. De lo que dijo el señor Meca al principio a lo que hay ahora dista mucho: ahora solo hay una hipótesis de que pudiera haber agua, no se sabe de qué tipo ni si se puede utilizar, ni tampoco la cantidad", ha expuesto. "El Cabildo tiene claro que si hay un recurso lo vamos a intentar aprovechar si es aprovechable, pero desde luego", ha alegado, "lo que no se puede hacer es engañar a la gente y generar falsas expectativas con una simple hipótesis". El Cabildo, según ha anunciado el presidente, Pedro San Ginés, realizará los sondeos para extraer ese posible agua y analizar el posible acuífero, en caso de que no lo haga el Gobierno de Canarias. El pacto de Arrecife Echedey Eugenio, por otro lado, ha confirmado en su condición como vicesecretario de Comunicación de CC, que Migdalia Machín, la nueva secretaria general de CC en la Isla, ya ha solicitado a su homóloga del PSOE, Loli Corujo, una reunión de la Mesa de seguimiento del Pacto por la situación de Arrecife tras el pleno de este martes, en el que solo el PSOE volvió a negarse a la apertura al tráfico de la Avenida Marítima. Versión imprimir



