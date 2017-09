Sección > Lanzarote



Uno de los consejeros más jóvenes del Plenario del Cabildo, Óscar Pérez, admite que no esperaba que el PSOE incurriera en "un politiqueo viejo, feúno y muy mediocre" usando para comunicar la ruptura del pacto una herramienta como el whatsapp "que tanto criticaba"



El consejero de Cultura dice haber sufrido una "decepción enorme" con la actitud del PSOE como socio de gobierno en el Cabildo

Crónicas · 8 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más El consejero de Cultura, Comercio e Industria del Cabildo de Lanzarote, Óscar Pérez, que accedió al Gobierno insular tras concurrir como independiente en las listas de Coalición Canaria (CC) en las últimas elecciones dice estar "enormemente decepcionado" con la actitud del PSOE como socio de gobierno en el Cabildo por la ruptura protagonizada la semana pasada. El que es además uno los consejeros más jóvenes del Plenario del Cabildo ha admitido abiertamente en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que no esperaba que el PSOE incurriera en "un politiqueo viejo, feúno y muy mediocre". "El resto de consejeros ya estaban forjados un poco en este tipo de situaciones y ya se lo veían venir. Quizás les dio exactamente igual, pero a mí me cogió por sorpresa. Yo no me considero político y mi experiencia en esto es realmente escasa", ha indicado Pérez en declaraciones al programa ’A buena hora’. Críticas "paradójicas" por whatsapp Óscar Pérez ha expuesto que casi no podía creerse que el PSOE usara "una herramienta como el whatsapp que tanto criticaba" para comunicar el jueves pasado a CC que el pacto estaba roto en el Cabildo. "Sus formas estuvieron muy graciosas porque lo hicieron por whatsapp. Lo simpático y paradójico de todo esto es que en las semanas previas utiizábamos el grupo de whatsapp para abordar problemas del Gobierno insular, donde volcamos toda la información para que todos estemos enterados, y en las últimas semanas ellos venían diciendo que ésta no era una forma oficial de comunicación, pero al final ha sido este el método que han utilizado para macharse. Muy simpático", ha insistido. "La verdad es que para mí, y no hablo del resto de compañeros del grupo de gobierno, ha sido una enorme decepción personal". Sin miedo a la moción de censura Respecto a una posible moción de censura contra el presidente, Pedro San Ginés, que dejaría a los nacionalistas en la oposición del Cabildo, Pérez ha sido tajante. "No. No tengo ningún miedo. ¿Por qué hay que tener miedo? Además", ha aducido, "hay que tener en cuenta que esta toma de decisiones no las controlo yo, así que no tengo por qué preocuparme en absoluto". En versión del responsable del Cultura del Cabildo, "si no se conforma una nueva mayoría, vamos a tener un volumen de trabajo mayor, pero sin ningún miedo; claro que no". Versión imprimir



