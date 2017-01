Sección > Lanzarote



Samuel Martín considera que detrás de la denuncia de los nacionalistas, que cree que "actúan como recaderos", está otra formación política, aunque asegura que a pesar de ello y de discrepancias como en la Avenida Marítima, el pacto de gobierno sigue funcionando bien en la capital



El concejal de Urbanismo de Arrecife estudia llevar a los tribunales a Nueva Canarias por acusar a CC y a Gesplán de “chanchullos” con el nuevo Plan General

El responsable de Hacienda da por prorrogados los Presupuestos de 2016 para Arrecife a la espera de que la alcaldesa, Eva de Anta, convoque la Comisión de Cuentas a lo largo de este mes de enero Crónicas · 9 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Arrecife, Samuel Martín, ha confirmado este lunes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que está estudiando actualmente llevar a los tribunales a Nueva Canarias por la acusación que hicieron los nacionalistas hace algunas semanas en la que denunciaban distintos "chanchullos" llevados a cabo por su partido, Coalición Canaria (CC) y la empresa pública Gesplán, cuyos técnicos elaboran el actual Plan General Supletorio de la capital de Lanzarote. "La verdad es que me sorprende ver los disparates que algunos se atreven a aportar en los medios de comunicación, generando intranquilidad a la ciudadanía en un tema tan delicado como el urbanismo, y sobre todo tras lo ocurrido en los últimos años en Arrecife", ha explicado Martín durante su intervención en el programa ’A buena hora’. El responsable de Urbanismo y Hacienda en Arrecife ha advertido de que "a pesar de que partidos como Nueva Canarias no tienen representación alguna en el Ayuntamiento de Arrecife, no conocen el día a día de la Institución ni casi representación en la isla de Lanzarote, se atrevan a lanzar este tipo de mensajes que podrían ser incluso como para tomar alguna represalia legal contra sus representantes en la Isla". El edil de Urbanismo ha negado cualquier viso de "pelotazo" en relación a la elaboración de este demandado documento de ordenación territorial y ha cargado contra los nacionalistas de izquierdas. "El único pelotazo que existe es el que tienen algunos dirigentes de Nueva Canarias en su cabeza, que en los últimos años se han mostrado como defensores del medio y muy críticos con la Ley del Suelo, pero hace poco se han atrevido incluso a proponer una tercera circunvalación para Arrecife pero en suelo rústico", ha manifestado. "Hablan sin saber", ha añadido. "Recaderos de otra formación política" Por otro lado, Samuel Martín ha dejado claro que considera que detrás de la denuncia de los nacionalistas, que cree que "actúan como recaderos", está otra formación política, aunque ha preferido no desvelar de que partido cree que se trata. "Al final son simples recaderos de otros partidos que no se atreven a lanzar este tipo de mensajes, y en esta ocasión le ha tocado a los miembros de Nueva Canarias", ha opinado. "Creo que muchas veces algunas directrices vienen dadas por otros partidos políticos, pero prefiero dejarlo ahí", ha señalado. En versión del edil nacionalista, "la firma o no de un convenio se puede hacer ahora o más adelante, pero cualquier convenio debe cumplir que haya interés general", ha aclarado respecto a la denuncia de Nueva Canarias. "En este caso no ha sido ningún partido de la oposición el que ha parado un convenio con una propiedad privada, sino que ha sido este propio grupo de gobierno para no paralizar más este Plan General", ha señalado Samuel Martín acerca del solar situado frente a los juzgados de Arrecife. Al respecto, el edil de CC entiende que a pesar de las últimas discrepancias públicas entre los nacionalistas y el PSOE con asuntos como la Avenida Marítima de Arrecife o la propia Ley del Suelo de carácter regional, el pacto de gobierno sigue funcionando bien al menos en la capital de Lanzarote. "El Grupo municipal de CC en Arrecife sigue entendiendo que la Avenida se tiene que abrir, idea que defienden informes como el de la Consejería de Comercio del Gobierno de Canarias, una idea que tanto nosotros como los propios comerciantes tienen más clara incluso después de las navidades", ha indicado en este sentido. Cabe recordar en este sentido, además, que el propio concejal de Urbanismo de Arrecife advertía en octubre pasado de que el Plan Supletorio de la capital llevaba dos meses paralizado en el Gobierno de Canarias. Samuel Martín, que trasladó entonces su preocupación a la Consejería, afirmaba no entender por qué el Área de Política Territorial de Canarias llevaba desde el pasado 16 de agosto sin informar sobre el documento, que requería de este trámite para su nueva aprobación inicial. No es la primera vez que el Gobierno de Arrecife tiene que defenderse de este tipo de críticas sobre el Plan General. Ya en marzo del año pasado, el entonces alcalde de Arrecife, José Montelongo, criticaba que la oposición hablara también de "chanchullos" durante la tramitación actual del Plan General de Arrecife. "Me preocupan ese tipo de críticas cuando son totalmente infundadas", manifestaba Montelongo respecto a las críticas de partidos como PP, Somos Lanzarote o Nueva Canarias. "Se habla de oscurantismo, de mala gestión en el documento y se critica a un equipo redactor compuesto por profesionales y al que han tenido acceso los portavoces de toda la oposición y en cuya última visita también los medios de comunicación fueron convocados a una reunión que duró más de una hora y media, con preguntas de periodistas que querían aclarar dudas sobre el documento", defendía en esos momentos el entonces regidor. Presupuestos prorrogados para Arrecife Por otro lado, el también responsable de Hacienda en la capital ha señalado que da por prorrogados los Presupuestos de Arrecife. Respecto a las nuevas cuentas municipales para 2017, Martín ha dejado claro que el grupo de gobierno ha preferido esperar a conocer las aportaciones del Estado y del resto de administraciones supramunicipales. "Desconocemos si se podrá aumentar finalmente en un 1% el capítulo 1 de gastos de personal, pero lo que haremos será, como han hecho municipios como Teguise, que ya tienen su presupuesto aprobado, es montar esos fondos de contingencia para poder afrontar posibles aumentos por parte del Estado", ha explicado. "Aunque no tengamos aprobado el Presupuesto a día de hoy, lo que se ha hecho ha sido prorrogar los Presupuestos de 2016, para que las inversiones que se vienen ejecutando y las aportaciones sociales, educativas y culturales no se frenen. Los créditos se mantienen respecto al año pasado", ha advertido. El edil ha confiado en que la Comisión de Cuentas pueda ser convocada "lo antes posible, en este mes de enero, para que todo esté preparado lo antes posible". Samuel Martín espera, según ha dicho, que la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, convoque dicho órgano "lo antes posible". Versión imprimir



