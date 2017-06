Sección > Lanzarote



El que está llamado a ser el próximo secretario general de CC en Teguise a partir del 4 de julio, Antonio Callero, pide que los nacionalistas no retiren su confianza en Lorenzo ante la posible cesión al PP del Área de Turismo



Crónicas · 21 de junio de 2017

Compartir | | Aun más Antonio Callero -a la derecha de la imagen- en la última Feria Turística de Londres. El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Teguise, Antonio Callero, ha reclamado este miércoles en Crónicas Radio-Cope Lanzarote a su propio partido, Coalición Canaria (CC), que no prescinda de Mariate Lorenzo como consejera de Turismo del Ejecutivo autónomo. El que está llamado a ser el próximo secretario general de CC en Teguise a partir del 4 de julio, Antonio Callero -que sustituiría al actual alcalde como nuevo secretario general, Oswaldo Betancort- pide que los nacionalistas no retiren su confianza en Lorenzo ante la posible cesión al Partido Popular (PP) del Área de Turismo. De esta forma, Callero se ha sumado a esta reivindicación hecha hasta ahora exclusivamente por representantes de CC en Teguise, como el propio alcalde, Oswaldo Betancort, o el responsable de Hacienda y Seguridad, Miguel Ángel Jiménez. "Algunos dicen que se está tomando tiempo, pero yo creo que una negociación no debe basarse simplemente en un reparto de cargos y áreas. Todo lleva unos plazos y unas conversaciones", ha manifestado Callero en el tiempo de tertulia del programa ’A buena hora’. En mitad de las negociaciones entre CC y PP para la incorporación de los populares al Gobierno de Fernando Clavijo, algo que se prevé para agosto, Callero ha afirmado que "en el tema de Mariate Lorenzo, sería de verdad muy negativo que cesara y que le quitaran el Área de Turismo, cuando desde la propia Promotur reconocen que se está trabajando y que la promoción se está haciendo muy bien. Ahí están los resultados". Según ha destacado el concejal de Turismo de Teguise, "donde más critican la gestión de Mariate Loreonzo no es en aspectos turísticos, sino sobre todo en lo referente al famoso Festival de Música de Canarias, que no pertenece al Área de Turismo, sino al de Cultura". Por ello, Callero ha hecho un llamamiento a los nacionalistas de la Isla. "Creo que "desde Lanzarote hay que reclamar, exigir y demandar que Mariate Lorenzo no aparezca en ese reparto de áreas que dicen que se las va a quedar el Partido Popular", ha exhortado el edil. Renovación del Comité Local de CC en Teguise Por otra parte, Coalición Canaria de Teguise ha confirmado que finalmente el próximo martes, día 4 de julio, tendrá lugar la asamblea de elección de candidato a dirigir el Comité Local de Teguise, y no este jueves 22 como se había informado en un anterior comunicado. La primera convocatoria se celebrará a las 20:00 horas y la segunda a las 20:30 horas, en el Teatro Municipal de La Villa de Teguise, según la notificación remitida a los medios por el actual secretario general de CC en Teguise, el alcalde, Oswaldo Betancort. Versión imprimir



