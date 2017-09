Sección > Lanzarote



Oswaldo Betancort ratifica que estos días arrancan ya las obras del campo de fútbol de Costa Teguise, pero anuncia que la reunión prevista para este 13 de septiembre con los vecinos se retrasará al coincidir con la romería del pueblo de Guatiza



El alcalde de Teguise confirma que un informe interno motivará en octubre la adaptación de los teleclubs a la normativa

Los teleclubs, que datan de 1988, no han podido adaptarse aún a la normativa "por la alta ficha financiera con que cuenta el proyecto" Crónicas · 12 de septiembre de 2017

El Ayuntamiento de Teguise cerrará en octubre los servicios de restauración de una decena de telelubes del municipio. Según ha confirmado el alcalde, Oswaldo Betancort, la actuación obedece a un informe técnico interno. En Haría, el Ayuntamiento trabaja en la puesta al día de los centros, para de momento evitar los cierres. El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, ha aclarado este martes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que la situación de los centros socioculturales del municipio, conocidos como teleclubs, no ha podido legalizarse hasta ahora en su parte de la restauración porque "no se pueden adaptar a la actual normativa de la noche a la mañana, sobre todo por la alta ficha financiera con que cuenta este proyecto". "El acuerdo plenario establecía que necesitábamos un tiempo para empezar a adaptar a la norma todas nuestras infraestructuras. Una vez que se iniciaron todos los expedientes de legalización de los centros y una vez que ya se hizo el trabajo de campo, estudiando exquisitamente cada uno de los mismos, lógicamente tenemos que hacer obras", ha explicado el alcalde en declaraciones al programa 'A buena hora'. Los centros socioculturales son del año 1988, tal y como ha destacado el alcalde. "Ahí existía una normativa que cambió y que ha sido modificada nuevamente en 2011", ha corroborado el alcalde. "Desde que hemos conocido el informe de la técnico de los centros socioculturales, no podemos mirar para otro lado, sino adaptar los centros", ha explicado. "Sabemos qué supone dejar la actividad de la restauración, pero uno no lo hace queriendo, sino que nos vemos abocados a la adaptación de los centros a las normas, pero trataremos de hacer el menor daño posible para la eliminación de las barreras arquitectónicas y adaptación de los baños para personas con movilidad reducida", ha aseverado Betancort, que ha trasladado "tranquilidad" a los ciudadanos de Teguise al confirmar que este mismo lunes encomendó a la Oficina Técnica municipal" que los proyectos salgan con agilidad, igual que las licitaciones". "Los centros socioculturales no se van a cerrar; la vida cultura seguirá en el municipio. Espero que esto dure poco pero es fundamental adaptar las infraestructuras a la noma", ha explicado, al tiempo que ha advertido de que "no nos vamos a quedar aquí y adaptaremos más edificios a la normativa". La noticia sobre el cierre de los centros socioculturales la hizo pública este lunes Unidos por Lanzarote. "No sé si han exagerado o no. No voy a entrar al trapo porque este partido ni siquiera estaba en el acuerdo plenario que se adoptó en su día", ha afirmado el regidor. El nuevo campo de fútbol de Costa Teguise Además, Betancort ha confirmado que estos días arrancan ya definitivamente las obras del nuevo campo de fútbol de Costa Teguise, pero ha anunciado que la reunión prevista para este 13 de septiembre con los vecinos con motivo de este proyecto se retrasará por coincidir con la romería del pueblo de Guatiza. "Ha sido responsabilidad mía y lo reconozco Esa reunión se va a producir en una semana, pero tendremos que cancelar la reunión de momento por problemas de agenda", ha dicho el alcalde, que ha invitado a los ciudadanos a acudir a la romería del Cristo de las Aguas, "una de las romerías más familiares y con más cargas de canariedad y tradición". "La obra del campo de fútbol ya tiene todo firmado", ha indicado el regidor, "incluso las actas de replanteo. Nos reunimos junto al jefe de la Oficina Técnica con la empresa y ya están pidiendo los boletines de luz y agua para arrancar ya". Nos hubiera gustado que el comienzo de las obras coincidiese con la reunión con los vecinos en paralelo, para que la gente viera ya hechos, y no palabras, pero las obras arrancan en breve, desde que estén esos boletines y se ponga el vallado", ha precisado.



