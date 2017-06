Sección > Lanzarote



Oswaldo Betancort, que firmará también la próxima semana la licitación del nuevo servicio de ayuda domiciliaria para Teguise, confirma que Clavijo se ha comprometido a que en noviembre se trasladen al Cabildo los fondos para empezar con la nueva residencia de mayores. Contesta al portavoz del PSOE



El alcalde de Teguise anuncia que este miércoles sacaba adelante la adjudicación del nuevo centro sociocultural de La Graciosa

El portavoz del PSOE, José Brito, insiste en que el alcalde "ha mentido a los vecinos de Teguise". "No va a ser una residencia de mayores para Teguise, como prometió. Será una residencia de la que se beneficiarán los mayores de Lanzarote y no habrá ninguna preferencia para los vecinos de Teguise", explica Crónicas · 14 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, anuncia que el Ayuntamiento de La Villa tiene previsto adjudicar desde este mismo miércoles, 14 de junio, la construcción y gestión de las obras de rehabilitación del actual centro sociocultural de la isla de La Graciosa. En declaraciones al programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote, el regidor teguiseño ha anunciado también que firmará la próxima semana la licitación del nuevo servicio de ayuda domiciliaria para Teguise. "Estamos en estos momentos aprobando el pliego de ayuda a domicilio y hoy mismo firmo el decreto de adjudicación de las obras del centro sociocultural de La Graciosa, una noticia muy positiva para los gracioseros", ha adelantado Oswaldo Betancort. El regidor ha pedido disculpas a los vecinos de la Octava Isla por el ligero retraso acumulado en la rehabilitación en profundidad de este centro sociocultural, que ha justificado con "la baja temeraria" que experimentó la primera empresa que en principio había sido adjudicataria. "Ya se lo hemos comunicado a la segunda empresa y hoy firmo esa rehabilitación. La próxima semana", ha desvelado el alcalde respecto al servicio de ayuda a domicilio, "firmaremos el pliego del servicio para incorporar a nueve personas que atenderán a nuestros mayores. Creo que son noticias positivas para Teguise", ha señalado. Residencia de Mayores en Tahíche y críticas del PSOE por su carácter insular Por otro lado, el alcalde ha destacado en la entrevista concedida a Cope Lanzarote, tras la visita del presidente del Gobierno en Canarias, Fernando Clavijo, para analizar las inversiones destinadas a Lanzarote con los recursos del Fondo de Inversiones Canario, FDCAN, que cumplirá su promesa electoral de construir una residencia de mayores en el municipio, la conocida ya como la ’Residencia de Mayores de Alto Requerimiento’. Betancort ha explicado que la financiación correrá a cargo del Gobierno de Canarias y que el compromiso del presidente Clavijo es que en noviembre se trasladen los fondos estipulados al Cabildo de Lanzarote para poder empezar con el proyecto. "Se cumplen las expectativas y se cumplen las palabras dadas. No voy a hablar de Teguise, sino de Lanzarote, que va a contar con una infraestructura sociodsanitaria que bien hace falta", ha manifestado el alcalde. Oswaldo Betancort ha contestado así, además, al portavoz del PSOE en Teguise, José Brito, que le recriminaba al alcalde que su Gobierno local no había hecho nada al respecto de esta infraestructura sociosanitaria. "Creo que en estos momentos cuestionar las palabras y las promesas electorales a mitad de legislatura es un riesgo porque aún quedan dos años" del presente mandato", ha argumentado el primer edil. Por su parte, el portavoz del PSOE, José Brito, ha insistido en esta misma jornada en que el alcalde "ha mentido a los vecinos de Teguise". "No va a ser una residencia de mayores para Teguise, como prometió. Será una residencia de la que se beneficiarán los mayores de Lanzarote y no habrá ninguna preferencia para los vecinos de Teguise", ha explicado Brito. Visita de Clavijo El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha realizado este martes una visita oficial a Lanzarote durante la que ha anunciado que la futura Ley de Crédito Extraordinario contará con una importante dotación para poner en marcha las infraestructuras sociosanitarias que necesitan las Islas, en este caso Lanzarote, que tiene proyectada la construcción de una residencia de mayores de alto requerimiento en Teguise. Según manifestaron tanto Fernando Clavijo como el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, "la población de las islas está envejeciendo y se hace necesario poner en marcha un nuevo plan de infraestructuras sociosanitarias", algo que han demandado los presidentes de los cabildos con Pedro San Ginés al frente de la FECAI actualmente, "de ahí que sea una de las cuestiones que se incluirá en la Ley de Crédito Extraordinario", remarcó Clavijo. Visita a la futura residencia y agradecimientos al Gobierno de Canarias El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, visitó la zona del municipio de Teguise donde se ubicará la futura residencia de mayores de alto requerimiento, que se construirá en un solar titularidad del Cabildo y gracias a la reivindicación municipal, tal y como lo han confirmado el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el máximo responsable insular, Pedro San Ginés. “Este es un gran paso para la Lanzarote y para las familias que necesitan un hogar para sus mayores”, ha declarado Oswaldo Betancort. “Agradezco enormemente la diligencia con la que ha actuado el Cabildo de Lanzarote para atender nuestro firme propósito de albergar la futura Residencia de Mayores en Teguise”, añadió Betancort, “y por supuesto, agradecer también al Gobierno de Canarias por pintar en sus presupuestos una partida económica para lograr esta urgente demanda social que ha sido una de las principales prioridades de este grupo de Gobierno”. El alcalde de Teguise recordó que “desde el Ayuntamiento se han tocado muchas puertas y se han mantenidos muchas reuniones para avanzar en este hito y promesa electoral, así como lo hemos hecho para hacer realidad otras infraestructuras demandas por los vecinos, como el caso del futuro campo de fútbol de Costa Teguise, que empezará a construirse en unas semanas”. Oswaldo Betancort se comprometió a “continuar luchando para obtener fondos de cara a traer las infraestructuras sociales y deportivas que merecen los ciudadanos de Teguise y que no pueden hacerse realidad sin pelear y arrancar un compromiso financiero a las instituciones supramunicipales con mayores recursos que el Ayuntamiento”. "Va a suponer un bien no solo para la Isla, sino también para Teguise", ha concluido Betancort. Terapias y atención para los mayores en los centros socioculturales El área de Bienestar Social, que coordina Nori Machín, pondrá en marcha un Plan de Dinamización para Mayores, con terapias gratuitas, cognitivas, funcionales y recreativas, dirigidas especialmente a mayores con riesgo de aislamiento social o con patologías como Alzheimer, ACV, Parkison, etc. Los interesados deben dirigirse al departamento de Atención al Mayor de La Villa de Teguise o bien llamar por teléfono al 928 84 59 26 / 928 84 53 55. "Este proyecto responde a las múltiples demandas que recibimos en el área y esperamos que suponga un respiro para muchos familiares que tienes personas mayores a su cargo, pero no pueden darle la atención que merecen por circunstancias laborales y/o personales”, ha declarado Nori Machín. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Por favor, deje este campo vacío :

Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :