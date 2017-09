Sección > Canarias



El concejal sigue manteniendo que sus comentarios sobre las mujeres a las que supuestamente "enchufó" en la institución no son motivo suficiente para dimitir y se enroca al mantener su acta



El alcalde de La Laguna aparta a Zebenzuí González de sus cargos y los grupos del Pleno municipal acuerdan llevarle a los tribunales de justicia

abc.es · 15 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más Los portavoces de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de La Laguna, en Tenerife, han acordado este viernes reprobar las manifestaciones machistas del ex concejal de Mercados, Zebezuí González (PSOE), al que han pedido que entregue su acta, y han decidido llevar este asunto a la Fiscalía. Los seis grupos que componen la corporación de la segunda ciudad de Tenerife, integrados por nacionalistas canarios, PSOE, PP, una marca blanca de Podemos, Nueva Canarias y Mixto, se han reunido antes del pleno para estudiar el escándalo provocado por González al alardear en un chat de militantes socialistas de que iba a «follar» con las empleadas a las que decía haber «enchufado» en el Ayuntamiento, tal y como adelantó el diario Canarias Ahora. Por medio de un acuerdo de la Junta de Portavoces, los grupos exigen «el cese fulminante» de todas las responsabilidades que tenía encomendadas González en el gobierno local, decisión que el alcalde, José Alberto Díaz (CC), ya tomó este viernes a petición de su socio de gobierno, el PSOE, que ha suspendido de militancia al edil. La resolución pide a Zebenzui González que entregue su acta de concejal, aunque él ya adelantó el jueves pasado que no piensa dimitir-, condena su conducta y lamenta el «intenso y negativo impacto» que la imagen de La Laguna está sufriendo estos días debido sus wasaps. El acuerdo ha sido leído por el alcalde al comienzo del pleno de la corporación, que después ha quedado suspendido, también por acuerdo de todos los grupos, por entender que se iban a debatir cuestiones que «no son urgentes» y que en este momento «debe prevalecer el interés general del municipio». En la sala del pleno del Ayuntamiento alrededor de medio centenar de ciudadanos, con pancartas en la que le reclamaban el acta. Han pedido la dimisión de Zebenzuí González. El portavoz de Coalición Canaria, Antonio Pérez Godiño, ha destacado la importancia de que los seis grupos políticos hayan llegado en poco más de dos horas y media a un acuerdo unánime. La portavoz del PSOE, Mónica Martín, ha afirmado que el partido ha actuado de manera "seria y responsable", ya que desde que vieron el acuerdo lo refrendaron porque "era conveniente sacarlo por unanimidad", después de haber cesado al edil de sus competencias. Versión imprimir



