El juez reabre el caso sobre un contrato a instancias del Ministerio Fiscal y envía a reparto otros tres, en los que tenían las competencias delegadas Manuela Armas, Fabián Martín y Sergio Machín



El Tribunal de Cuentas de Canarias no advierte irregularidades en el Concurso de Canal Gestión, ni en el canon de Inalsa al Consorcio denunciado por Alternativa Ciudadana

Alternativa Ciudadana denunció cuatro contratos con presuntas irregularidades de los que ahora se reabre solo uno para constatar si desde la mercantil Inalsa se desviaron importes monetarios sin justificar, y examinar el contrato relativo a la remodelación de la planta Lanzarote II por un importe de 97.245 euros Crónicas · 21 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El Tribunal de Cuentas de Canarias no ha advertido irregularidades en el Concurso tras el que el Consorcio insular del Agua concedió la gestión del ciclo integral del agua en la Isla a la empresa Canal Gestión Lanzarote, ni en el canon de Inalsa al Consorcio denunciado en su día por Alternativa Ciudadana 25 de mayo (AC25-M). Así lo adelantan este martes desde el Cabildo de Lanzarote en un comunicado de prensa, en el que indican también que el juez del Juzgado de Instrucción Número 4 ha determinado la reapertura de las actuaciones, diligencias previas, atendiendo a la solicitud del Ministerio Fiscal tras el informe de la Audiencia de Cuentas, para examinar tres contratos del Consejo Insular de Aguas y uno de Inalsa. En la misma diligencia también se recoge que “los motivos por los que se interesó el sobreseimiento provisional por el Ministerio Fiscal en el informe de 25 de enero de 2017 se encuentran, prácticamente en su integridad, refrendados por el mismo, y no se advierte irregularidad alguna en lo relativo al abono del denominado canon de Inalsa al Consorcio, ni respecto la modificación de la tarifa de agua, la convocatoria del procedimiento abierto de concesión de los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización del agua en la isla de Lanzarote de noviembre de 2012". En dichas diligencias previas reabre el caso por la denuncia de Alternativa Ciudadana por cuatro contratos con presuntas irregularidades que va a examinar, de los cuales solo reabre uno, por ser objeto de la presente causa, que es constatar si desde la mercantil Inalsa se desviaron importes monetarios sin justificar, y en concreto examinar el contrato relativo a la remodelación de la planta Lanzarote II por un importe de 97,245€, que debe ser, como muy reciente de la pasada década. Con respecto a los otros tres contratos que se envían a reparto del juez de instrucción, según señalan desde el Consorcio insular del Agua en Lanzorote, en el primero de los casos, el de mayor cuantía, se trata de la obra ejecutada por el Consejo Insular de Aguas relativa a la ampliación del Centro de Producción Sur de agua desalada, con un coste final de 1,8 millones de euros, en diciembre de 2007, fecha en que presidía la Institución Manuela de Armas (PSOE). En el segundo caso se trata del contrato del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote para la sustitución de la tubería Uga-Las Breñas, con coste final de 1,5 millones de euros, en junio de 2010. Entonces tenía las competencias delegadas Fabián Martín, perteneciente al grupo PIL. El tercero es un expediente de contratación del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote para la sustitución de tubería de la red de Inalsa, con un coste de 1,2 millones de euros en agosto de 2012, cuando tenía las competencias delegadas Sergio Machín. Versión imprimir



