Sección > Lanzarote



Echedey Eugenio valora que “está alineada con el acuerdo aprobado en el último Consejo de Administración de los CACT por CC, PSOE, PP, C´s, Podemos, SOMOS, que con su abstención lo respaldó, y los representantes de los ayuntamientos y las patronales”



El Tribunal Laboral Canario lanza una propuesta para alcanzar un acuerdo en los CACT

Las dos partes, empresa y Comité de huelga, quedan nuevamente citados por el Tribunal Laboral Canario para responder a su propuesta el próximo lunes, a las 09.00 horas Crónicas · 24 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más Estado actual de la piscina de Jameos del Agua tras ocho días de la huelga de los trabajadores. La dirección de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote y el Comité de Huelga no lograron alcanzar este jueves el “tan ansiado” acuerdo a pesar de la mediación del Tribunal Laboral Canario que, no obstante, presentó una propuesta de acuerdo para poner punto y final al conflicto que deben contestar las partes en litigio en un nuevo encuentro que se celebrará el próximo lunes, 28 de agosto, a las 09.00 horas. Desde los Centros explican en un comunicado posterior que, después de analizar el contenido de la sentencia en cuestión y de escuchar el relato de ambas delegaciones, por separado y de forma conjunta, el Tribunal Laboral Canario, que pidió en reiteradas ocasiones la suspensión de la huelga mientras duran las negociaciones, presentó una propuesta que se sustenta en los siguientes puntos: 1º La Entidad se compromete a mantener la gestión pública de la totalidad de los departamentos y sectores de actividad de los Centros Turísticos, evitando su externalización, siempre que en la Entidad se cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria definidos en la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local (literal del acta del convenio colectivo en vigor). 2º La Entidad ratifica que los trabajadores de la EPEL-CACT son empleados públicos del ente público empresarial local y, en consecuencia, les respetará y reconocerá todos los derechos que por ellos les corresponden (incluidos los relativos a la conciliación de la vida laboral y familiar). 3º La Entidad introducirá medidas tendentes a la conciliación de la vida laboral y familiar. 4º La Entidad se compromete a responder a los escritos del Comité de empresa dirigidos a la Dirección de la empresa en un plazo máximo de 20 días. 5º Las partes acuerdan que en relación con los pluses de disponibilidad, transporte y lavado de ropa (art. 11.3 del convenio colectivo), se abonará a los trabajadores conforme a lo establecido a la tabla salarial del convenio colectivo de empresa, es decir, en 12 pagas mensuales, y por los importes que en dicha tabla constan, con independencia de que se esté disfrutando de vacaciones. Lo anterior se hará sin descontar dicha cuantía del complemento personal. Todo ello de conformidad con la sentencia del TSJC de octubre de 2016. 6º Las partes acuerdan que en relación con el complemento personal (art. 23.3 convenio colectivo), tendrán derecho a percibirlo aquellos trabajadores que tras el cálculo de su retribución anual con el nuevo convenio, la misma sea inferior a la que venía percibiendo, en cuyo caso se le abonará la diferencia en concepto de dicho complemento, y en caso contrario, percibirá la cantidad que resulte del nuevo convenio sin modificación alguna. Todo ello, de conformidad con la sentencia del Juzgado de lo Social nº3 de Lanzarote, de fecha 31 de marzo de 2016. 7º Las partes acuerdan mantener reuniones periódicas mensuales entre la Dirección y el Comité de Empresa, en principio, el segundo martes de cada mes, y que los trabajadores sean conocedores de las decisiones y las motivaciones de la Entidad. 8º El Comité de huelga acuerda desconvocar la huelga en el día de hoy. 9º El Tribunal propone una cláusula de paz social consistente en que no se recurrirá a medidas de conflicto colectivo y/o huelga sin acudir a la Comisión Paritaria, la cual se realizará ante el Tribunal Laboral Canario en forma de conciliación o mediación. El consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote, Echedey Eugenio, agradece “la profesionalidad, diligencia y dedicación del Tribunal Laboral Canario”, y valora que “haya trasladado la única propuesta lógica que existe a estas alturas, alineada con el acuerdo alcanzado por el Consejo de Administración del pasado martes por los representantes de Coalición Canaria, Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, Podemos y SOMOS, no lo olvidemos, que, con su abstención lo respaldó, y los representantes de los ayuntamientos de Haría, Yaiza y Tinajo y de las patronales turísticas”. El consejero explica que dará traslado de esta propuesta al Consejo de Administración en una sesión “que se convocará en las próximas horas”. Por último, Eugenio apela “al sentido común de los trabajadores” y les invita a “realizar una profunda y pausada reflexión” para alcanzar un acuerdo que “de un órgano independiente como el Tribunal Laboral Canario”. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Por favor, deje este campo vacío :

Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :