El equipo conejero se sitúa cuarto de la clasificación y viaja el próximo sábado a Gran Canaria para enfrentarse al Gáldar



El San José Obrero Territorial pierde un partido que tenía ganado

Crónicas · 23 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Este sábado arrancó la segunda fase de la liga territorial masculina de balonmano, en la que el conjunto del San José Obrero participa como campeón de la interinsular. Los pupilos de Kike Martín recibieron en el Pabellón de Titerroy al Balonmano Tejina. El conjunto chicharrero quedó como segundo de la primera fase en la isla de Tenerife. El partido no pudo arrancar mejor para los intereses locales, ya que desde el principio se hicieron con el encuentro con un juego de mucha circulación de balón y con una defensa 6/0 muy presionante y ajustada, según ha explicado luego el club en nota de prensa. Rápidamente el San José marcó las primeras rentas que le hicieron llegar al descanso con un más 7; con el resultado de 14 a 7 era fiel reflejo de lo visto sobre la cancha en esos primeros 30 minutos. Sin embargo, la segunda parte no comenzó bien, y el Tejina, con un equipo más veterano, salió a por todas y poco a poco fue reduciendo las renta. El San José pasó del blanco al negro en nada; el conjunto local ya no era el mismo en defensa y los ataques no tenían la fluidez del primer tiempo, y los jóvenes conejeros perdieron demasiados balones y la precisión en el lanzamiento ya no fue la misma. El Tejina imprimió mucha más intensidad en defensa y fue más efectivo en ataque, lo que hizo que a falta de escasos 10 minutos empataran el partido. A renglón seguido cogieron la delantera en el electrónico de Titerroy. Los últimos minutos del partido fueron de total igualdad, teniendo incluso el San José de la mano de Alberto casi sobre la bocina el empate, que finalmente no se produjo por el error del joven jugador de Titerroy. El San José perdió un partido que casi tenía ganado, seguramente debido a su juventud y a su inexperiencia en este tipo de categorías. Los conejeros se colocan cuartos clasificados y viajan la próxima jornada a la isla de Gran Canaria para enfrentarse el sábado a las 15 horas al Balonmano Galdar. FICHA TECNICA. San José Obrero (22): Aitor, Daniel, Félix, Javi 3, Alejandro 6, Tavio 1, Aíran 3, David 3, Alberto 1, Juan, Acoidan 3, Ángel 1, Iván 1 y Joel. Balonmano Tejina (23): Cesar, Jesús, Yeray, Jonay 2, Alejandro, Taises, Albert 1, Javier 4, Manuel 5, Nestor, Pablo, Marcos 5 y Cristian 6. Árbitro: Sres. Manuel Marrero y Daniel Machin (Canarias)

Excluyeron por el San José Obrero a Iván D2, y por el Tejina a Taises. Parciales:

2/1 4/2 7/4 7/6 10/6 14/7 descanso 15/9 15/10 16/12 18/17 19/20 22/23 Incidencias:

Partido correspondiente a la primera jornada de la 2ª Fase de la liga Territorial masculina disputado en el pabellón Municipal de Titerroy entre los conjuntos Balonmano San José Obrero y el Balonmano Tejina. (50 espectadores). Versión imprimir



