La organización rechazó y denunció, por "inhumanas", las condiciones en las que se encontraba el animal, que presentaba "heridas en todo su cuerpo, lleno de bultos y sin apenas dientes"



El SEPRONA investiga al presunto maltratador del perro denunciado por la Asociación ’Huella a Huella’

Crónicas · 7 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más El Servicio de Protección a la Naturaleza (SEPRONA) está investigando ya al presunto maltratador del perro que ha protagonizado un nuevo caso denunciado el pasado 29 de agosto de este año por la Asociación ’Huella a Huella’ en la isla de Lanzarote. Esta ONG de corte animalista ha denunciado el caso de abandono de un perro recogido el pasado fin de semana por voluntarios de esta Asociación. La organización rechaza, por "inhumanas", las condiciones en las que se encontraba el animal, que presentaba "heridas en todo su cuerpo, lleno de bultos y sin apenas dientes". El perro fue atendido por el veterinario y se recupera de sus heridas. La Asociación ’Huella a Huella’ ha criticado la falta de conciencia que aún existe entre algunos propietarios. Comunicado íntegro de Huella a Huella ¿Billy? ¿Quién es Billy? Nadie sabe quién es, y está claro que no les importa, pero en cambio se atreven a decir que “el perro está bien” Nosotros sí sabemos quién es Billy, él llegó el jueves pasado, 24 de Agosto, pero nosotros no lo vimos hasta el sábado 25, día de voluntariado... Billy, con 9 años de edad, según sus datos.... Su cuerpo parece tener más Describir lo que se siente al verlo, es imposible, apenas se mantiene en pie, su mirada perdida, su cuerpo lleno de heridas, su boca sin apenas dientes, lleno de bultos... Aunque se queja sin parar, sorprendentemente, parece que todavía tiene ganas de vivir. La comida blanda es un alivio para su boca maltrecha y sin dientes. Todos los que allí estábamos, nos estremecíamos con él a cada paso que daba, incluso algunos voluntarios no pudieron soportarlo y salieron del recinto :( Todo su cuerpo está lleno de heridas sangrantes.Como no podía ser de otra manera, organizamos para llevarlo al veterinario cuanto antes, aun a riesgo de que sea devuelto a su dueño y no nos reembolsen lo gastado, como ya ha sucedido en otras ocasiones, como asociación protectora no podíamos dejarlo así y obviar lo que consideramos nuestro deber. El resultado fue el que esperábamos, toda una vida de maltrato y abandono... Aunque parezca increíble tiene chip, según nos explican localizaron al dueño, pero éste les dijo que él lo adoptó de cachorro en una asociación de la isla (tal vez por eso nunca fue llevado a castrar) y lo regaló a otra persona (sin hacer el cambio obligatorio de nombre en los datos del chip). Cuándo nos dirigimos a solicitar más información, nos dijeron que ya estaban hablando con el supuesto “dueño” actual (que no legal, al no existir cambio de nombre registrado), y que quería venir a buscarlo, aludiendo a que el “perro está bien” Nuestra indignación ha llegado a límites insospechados y, además de rogar al área encargada del ayuntamiento que Billy sea incautado, hemos interpuesto hoy mismo una denuncia en Seprona para que se tomen las medidas oportunas por el maltrato y abandono de Billy. Siendo sinceras, después de lo ocurrido en casos anteriores, no tenemos ninguna esperanza y, con el corazón roto, estamos asumiendo que Billy puede volver al lugar donde se encontraba. Por esa razón hemos querido relatar toda la historia, para que no quede en el olvido y todos los que tienen potestad para evitarle un sólo día más de sufrimiento, lo hagan o caiga en sus conciencias... Versión imprimir



