Tras la entrada en vigor de la nueva Ley del Procedimiento Administrativo



El Registro General del Cabildo no abrirá los sábados a partir de este 24 de diciembre

Continuará abriendo los lunes, martes, miércoles y viernes de 9 a 14 horas, y los jueves de 9 a 17 horas Crónicas · 22 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más La Oficina de Información y Atención al Ciudadano y Registro General del Cabildo de Lanzarote ya no abrirá al público los sábados. La medida comenzará a aplicarse desde este sábado 24 de diciembre tras la reciente entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas por la que se declaran días inhábiles de cara al cómputo de plazos los sábados, domingos y festivos. En concreto, explica este jueves el Cabildo en nota de prensa, y en lo que se refiere al cómputo de plazos, la nueva normativa estatal establece que "siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalan por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y festivos". De este modo, los días y horarios de apertura de la Oficina de Información y Atención al Ciudadano y Registro General del Cabildo de Lanzarote pasa a ser el siguiente: los lunes, martes, miércoles y viernes, de 9.00 a 14.00 horas y los jueves de 9.00 a 17.00 horas. Permanecerá cerrado los sábado, domingos y días festivos. Versión imprimir



