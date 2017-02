Sección > Lanzarote



El Gobierno insular destaca que es el segundo acuerdo plenario que desde 2012 aprueba el Cabildo de rechazo al proyecto de tendido aéreo para el sur de la isla en los términos actualmente planteados



El Cabildo pedirá al Gobierno de Canarias que paralice el inicio de las obras para mejorar el proyecto de las torretas

El presidente del Cabildo explica que de los 17 kilómetros del tendido recogido en el proyecto, aproximadamente uno es aéreo en el Parque Natural de Los Ajaches y que precisamente ahí es donde tiene que ir de esta forma, porque soterrarlo “tendría mayor impacto medioambiental”, según el informe de Medio Ambiente Crónicas · 3 de febrero de 2017

Compartir | | Aun más El informe de Medio Ambiente también propone el soterramiento del tendido en los tramos urbanos de Las Casitas y Femés y una desviación del tendido aéreo en el tramo de kilómetro citado que pasa por el Parque Natural San Ginés avanzó algunos datos de los informes técnicos solicitados a las áreas de Medio Ambiente, Reserva de la Biosfera, Industria y Consorcio del Agua, dando a conocer en su exposición algunas de las consideraciones aportadas por el Servicio de Medio Ambiente El presidente mostró fotografías que "acreditan que existen en la actualidad hasta 3 tendidos eléctricos con torretas que atraviesan el municipio de Yaiza" Todas las fuerzas políticas con representación en el Pleno del Cabildo de Lanzarote aprobaron este viernes, 3 de febrero, una declaración institucional por la que se instará al Gobierno de Canarias a paralizar el inicio de las obras previstas en 2017 por Red Eléctrica de España (REE) para la instalación de la línea aérea denominada "línea aérea o subterránea a 132 KW doble circuito nueva subestación 132 KV Macher-nueva subestación 132 KV Playa Blanca"; a pedir a las administraciones públicas competentes la retirada del tendido eléctrico actual de 66 KV, cuya eliminación no se contempla en el proyecto aprobado; poner en marcha cuantas medidas sean necesarias, incluyendo la vía judicial, para evitar la realización de dicho proyecto, tal como ha sido aprobado; y entre otras, que se promueva la colaboración y la unidad de acción institucional y ciudadana con el fin de fijar un consenso lo más amplio posible contra este proyecto de tendido aéreo en los términos actualmente planteados. Desde el Gobierno insular explican en un comunicado posterior a la sesión plenaria que el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, durante la exposición de motivos de este acuerdo, recordó que ya en marzo de 2012, el Pleno de la Corporación aprobó una moción encaminada a mostrar su apoyo a los vecinos del municipio de Yaiza en sus reivindicaciones de soterramiento de la línea aérea subterránea entre Mácher y Playa Blanca y se instaba a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias a que realizase el soterramiento de la misma. Apuntó igualmente que tras conocer que Red Eléctrica prevé iniciar en el primer semestre de este año las obras de instalación de la nueva línea eléctrica con más de 14 kilómetros de conexión aérea con torretas entre esos dos puntos, se dirigió al presidente de REE, José Folgado Blanco, para informarle de las razones medioambientales de peso, entre otras, por las que una isla como Lanzarote no debía sufrir la ejecución de un proyecto de estas características en las condiciones aprobadas, solicitándole -a su vez- una reunión, que tuvo lugar el pasado 18 de enero, en la que estuvo él mismo presente como presidente de la Institución, junto con el vicepresidente primero del Cabildo y el consejero de Medio Ambiente, José Juan Cruz y Marcos Bergaz, respectivamente. El presidente reiteró que “la postura de la Corporación continúa siendo la que ya expresó el pleno de 2012, que no es otra que mantener la solicitud de soterramiento del tendido eléctrico, en tanto en cuanto no haya informes técnicos del propio Cabildo que validen el supuesto mayor impacto ambiental de esta medida o, en caso de no ejecutarse el proyecto, la imposibilidad de penetración de las energías renovables en el corto plazo”. A este respecto, el presidente del Cabildo avanzó algunos datos de los informes técnicos solicitados a las áreas de Medio Ambiente, Reserva de la Biosfera, Industria y Consorcio del Agua, dando a conocer en su exposición algunas de las consideraciones aportadas en el informe del Servicio de Medio Ambiente. Explicó que de los 17 kilómetros del tendido recogido en el proyecto, aproximadamente uno es aéreo en el Parque Natural de Los Ajaches y que precisamente ahí es donde tiene que ir de esta forma, porque “soterrarlo tendría mayor impacto medioambiental”, según el informe de Medio Ambiente. El informe también propone el soterramiento del tendido en los tramos urbanos de Las Casitas y Femés y una desviación del tendido aéreo en el tramo de kilómetro citado que pasa por el Parque Natural. De igual forma, San Ginés explicó que realizadas las consultas al Consorcio del Agua y, entre otras consideraciones, teniendo la valoración del ingeniero industrial, experto en renovables y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Jorge Morales de Labra, sobre la necesidad ineludible de las redes eléctricas como autopistas para la implantación de las renovables, “la paralización del proyecto de REE, en este caso para mejorarlo, no afectaría -a corto plazo- para los 200 KV que ha solicitado a futuro el Consorcio del Agua para la implantación de renovables en la isla de Lanzarote, aunque sí es imprescindible en el medio y largo plazo para acoger la planificación energética insular en materia de renovables”. Asimismo, durante su intervención, el presidente mostró algunas fotografías que -según explicó- “demuestran que actualmente existen hasta 3 tendidos eléctricos de alta tensión con torretas que atraviesan el municipio de Yaiza que evidencian el populismo de quienes han planteado su posición a este proyecto como si se tratase de una iniciativa que pretende colocar torretas donde actualmente no las hay”. San Ginés aclaró además que “en primer lugar, se pretenden soterrar casi 3 km que actualmente son aéreos en el termino municipal de Tías y en el de Yaiza, como se ha explicado, ya hay hasta 3 tendidos eléctricos de alta tensión con similar trazado, 2 de ellos ni siquiera prevista su retirada en el proyecto actual". En cualquier caso, apuntó, “ninguna de las administraciones públicas, empezando por Yaiza, pasando por el resto de ayuntamientos y terminando por el Cabildo, y ninguna formación política con representación en el pleno, Ongs o agentes sociales, y en definitiva, absolutamente nadie ha recurrido hasta el día de hoy los acuerdos de la COTMAC”. Y es por ello que en aras de mejorar dicho proyecto, que la paralización del mismo no impediría la implantación de dichas renovables para los próximos dos o tres años y teniendo en cuenta que el Gobierno de Canarias puede anular el acuerdo de la COTMAC de 22 de diciembre por el que se daba el visto bueno a la ejecución de este proyecto de REE, se aprobó por unanimidad esta declaración institucional de instar a la Consejería de Política Territorial y a la Presidencia de la COTMAC a la revisión de oficio de dicho acuerdo y, por tanto, a la paralización del inicio de las obras previstas para el primer semestre de este año. De igual forma, el Pleno acordó -entre otros- promover la colaboración y la unidad de acción institucional y ciudadana con el fin de fijar un consenso lo más amplio posible contra este proyecto de tendido aéreo en los términos actualmente planteados, e instar a todas las partes implicadas a que, siendo necesaria una repotenciación en el sistema eléctrico Lanzarote–Fuerteventura, coordinar acciones conjuntas, así como colaborar en la búsqueda de alternativas viables que generen menor impacto ambiental en la zona. Por último, se acordó poner en marcha cuantas medidas sean necesarias, incluyendo la vía judicial, para evitar la realización de dicho proyecto, tal como ha sido aprobado. En este sentido, será de utilidad la elaboración de informes que determinen los posibles incumplimientos de la normativa urbanística, territorial y ambiental en que pudiese incurrir el referido proyecto. El acuerdo plenario será trasladado a las consejerías de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento y de Política Territorial y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, a la Sociedad Red Eléctrica de España, al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, al Senador de la isla de Lanzarote y a los grupos políticos del Parlamento de Canarias. Versión imprimir



