La moción presentada por el grupo de Coalición Canaria – Partido Nacionalista Canario, contó con el voto a favor del grupo de gobierno y del concejal Andrés Medina



El Pleno del Ayuntamiento aprueba devolver las fiestas de San Ginés al centro de la ciudad

El Comité Local de CC en Arrecife felicita a los compañeros del grupo CC-PNC en el Ayuntamiento capitalino por su interés en devolver las fiestas de San Ginés a la ciudad Crónicas · 5 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más El portavoz de los nacionalistas, Samuel Martín, ha señalado la necesidad de unir todos los actos de San Ginés “en un espacio que permita tanto a residentes como visitantes disfrutar de las fiestas patronales de Arrecife, volviendo a recuperar su estrecha vinculación con el mar y dando vida a otras zonas que no se están aprovechando al cien por cien” El Pleno del Ayuntamiento de Arrecife aprobó este martes por la mañana devolver las fiestas de San Ginés al centro de la ciudad de cara al próximo año, recuperando así su espacio original desde la playa del Reducto hasta el Charco de San Ginés, (a la altura del Puerto Deportivo Marina Lanzarote), y aprovechando al máximo espacios como la propia playa, los parques Islas Canarias y José Ramírez Cerdá, toda la Avenida Marítima de la capital y los llanos de Ginory y La Rocar. La moción, presentada por el grupo de Coalición Canaria – Partido Nacionalista Canario, contó con el voto a favor del grupo de gobierno y del concejal Andrés Medina y la abstención el resto de grupos de la oposición. Desde las filas nacionalistas explican en nota de prensa que el portavoz de CC-PNC, Samuel Martín, recordó que las fiestas de San Ginés, fiestas patronales de Arrecife, siempre han estado estrechamente ligadas al día a día de sus ciudadanos. “Hasta hace unos años, el centro de Arrecife y el frente litoral eran el núcleo de todos los eventos que acontecían en la capital, pero se trasladaron al Recinto Ferial, alejando las fiestas de su ubicación natural”, señaló. Esto supuso, según explicó, la desaparición de la estrecha relación que las principales fiestas de la capital de la isla tenían tradicionalmente con el mar, con vecinos y con visitantes, perdiendo parte de su identidad. “La imagen festiva de Arrecife desapareció. Ningún motivo en toda la ciudad hacía recordar que la capital de la isla estaba en fiestas”, subrayó Martín. Asimismo, el portavoz nacionalista subrayó que aunque el traslado de algunos actos importantes al Charco de San Ginés, ha sido un paso importante, no es suficiente. “El Charco no reúne las condiciones necesarias para una asistencia de público numerosa y está excesivamente alejado del Recinto Ferial, donde se celebran actualmente las verbenas y donde están instaladas las atracciones, tómbolas etcétera. Esto hace que se ofrezca una imagen totalmente desestructurada de nuestras fiestas patronales”. Es por tanto necesario unir todos los actos de San Ginés en un espacio que permita tanto a residentes como visitantes disfrutar de las fiestas patronales de Arrecife, volviendo a recuperar su estrecha vinculación con el mar y dando vida a otras zonas que no se están aprovechando al cien por cien. Por su parte, el concejal de Fiestas, David Duarte, ha recordado que son muchos los rincones de Arrecife que han acogido actividades de San Ginés, como el Charco, la Rocar, la plaza de El Almacén, la Avenida marítima, el Rincón del Aguaresío, la playa del Reducto… “Es cierto que las fiestas de antaño no volverán por mucho que traigamos la feria al casco, porque esta ciudad ha crecido mucho, su población se ha multiplicado y sus hábitos han cambiado. Pero dentro de la lógica de un equipo de gobierno que defiende la recuperación del espacio público para las personas y la reducción del tráfico en el centro urbano, estén seguros que seguiremos trabajando para construir lugares de encuentro ciudadanos en la calle, también en San Ginés”, aseguró. Felicitaciones desde CC “Trasladar los actos de San Ginés al centro de la capital es sinónimo de devolverle a la ciudad parte de su identidad cultural”. Así de contundente se ha mostrado por su parte este martes el secretario local de Coalición Canaria en Arrecife, Orlando Umpiérrez, tras la aprobación en el pleno de la moción presentada por el grupo de CC-PNC para que la celebración de las fiestas patronales vuelva a sus orígenes. Para Umpiérrez, la acertada iniciativa de los concejales de CC-PNC, devolverá la vida a espacios actualmente infrautilizados durante estos festejos como es el caso de la playa de El Reducto, los parques Islas Canarias y José Ramírez Cerdá, toda la Avenida Marítima de la capital y los llanos de Ginory y La Rocar. “La ciudad, sus vecinos y San Ginés, han formado desde antaño una relación

sentimental que se rompió en el momento en el que las fiestas se trasladaron

al Recinto Ferial de Arrecife, volviéndose nuestras fiestas frías e impersonales”.

Unas fiestas que, según el líder nacionalista, deben vivirse en la calle con el

respeto y el civismo que cada acto conlleva. Así, aunque reconoce como positivo el hecho de que desde hace algunos años, parte de los actos se celebren en el Charco de San Ginés, no es suficiente. “Nuestras fiestas están actualmente totalmente divididas, desestructuradas. Falta esa cohesión y esa vuelta a su identidad que vamos a conseguir de nuevo devolviéndolas al centro de Arrecife”. Versión imprimir



