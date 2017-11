Sección > Lanzarote



El Pleno de Tinajo decide por unanimidad pedirle al Cabildo que se pronuncie sobre la ubicación definitiva del aparcamiento de Timanfaya

Crónicas · 22 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El Pleno del Ayuntamiento de Tinajo ha acordado este miércoles por la mañana por unanimidad dirigirse al Cabildo insular de Lanzarote y reclamarle una respuesta oficial para que se pronuncie sobre la ubicación definitiva del futuro aparcamiento del Parque Nacional de Timanfaya. Tanto el Gobierno local como los distintos grupos de la oposición municipal avalaron la propuesta, que fue debatida en el transcurso de la sesión plenaria de esta semana en el Ayuntamiento de Tinajo. En este sentido, hay que recordar que el Ayuntamiento de Yaiza siempre ha visto bien la propuesta del Chinero como parking de Timanfaya pero Tinajo no ha compartido este criterio. De hecho, su alcalde, Jesús Machín, ha convidado en reiteradas ocasiones a su compañero de partido, el presidente del Cabildo, el también nacionalista Pedro San Ginés, a que la Institución insular se decida finalmente por la zona de Mancha Blanca para ubicar el citado aparcamiento. Tras las colas de más de dos horas que durante el verano suelen sufrir los turistas para poder acceder a Timanfaya, lo que redunda en una mala imagen para un destino como Lanzarote, el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, no ha cesado de reivindicar el parking de Mancha Blanca. El alcalde ha vuelto a insistir en la propuesta que ya en su día planteó al Cabildo de Lanzarote. Ante el malestar de los turistas por las colas, Machín ha reclamado a la Primera Corporación para que se haga la prueba piloto de utilizar experimentalmente los aparcamientos de Mancha Blanca, los que sirven para el estacionamiento de centenas de vehículos durante los días grandes de las fiestas de Los Dolores, como lanzadera a la visita de las Montañas del Fuego. Jesús Machín insiste en la conveniencia de este aparcamiento alternativo con un servicio de lanzadera. "Por eso es la reivindicación del aparcamiento de Los Dolores. Tenemos razones y la realidad de las cosas. Ahora, aunque se metan los coches de la entrada de Timanfaya hacia dentro, las cosas son impresionantes", explicaba Machín en el pleno de este miércoles. La propuesta del alcalde de Tinajo pasa por "que los turistas lleguen a Los Dolores primero, a Mancha Blanca, se puedan entretener en la Iglesia y el entorno, que es muy bonito, y luego se les llevaría en una guagua lanzadera hacia allá", hacia la entrada a Timanfaya. El regidor de Tinajo ha reconocido que no cuenta con el apoyo del Cabildo, que hasta ahora se ha mostrado más proclive por desarrollar para este proyecto la opción del estacionamiento en la zona de El Chinero, que pertenece al municipio de Yaiza. Sin embargo, ha advertido de que seguirá luchando por esta idea que, a su modo de ver, acabaría seguro con las largas esperas que están padeciendo los turistas. Desde ayuntamientos implicados en este problema del Parque Nacional de Timanfaya, como el municipio de Yaiza, sus representantes municipales han apostado por dialogar entre las distintas administraciones afectadas y solventar este grave problema que, admiten, "hace muchos años que se está produciendo sin que por ahora haya sido atajado". Para los representantes del Ayuntamiento de Yaiza, "poniendo todos de parte y poniendo buena voluntad, se podrá obtener alguna solución". Versión imprimir



