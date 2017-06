Sección > Lanzarote



Tras el apoyo de Somos Lanzarote y Podemos a la petición para que se cumpla el acuerdo plenario del 31 de octubre de 2016, solo el Grupo político de la alcaldesa, Eva de Anta, continúa oponiéndose a la apertura al tráfico rodado de la vía



El Pleno de Arrecife vuelve a reivindicar a la alcaldesa la apertura de la Avenida Marítima y deja solos con su voto en contra a los seis concejales del PSOE

Ciudadanos critica la ineficacia del grupo de gobierno de Arrecife en la liquidación del presupuesto de 2016 Crónicas · 6 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El PP reclama la devolución de las multas impuestas desde el anterior acuerdo plenario de octubre de 2016 pero la propuesta no salió adelante El Gobierno de Arrecife ha destacado únicamente en su nota de prensa posterior que el Ayuntamiento continúa con la promoción del transporte público con la aprobación de la nueva ordenanza Ciudadanos critica que la ejecución de las inversiones no llegue al 30%, es decir, “de los 7,3 millones presupuestados solo se han ejecutado 2,73 millones”, hecho que ha tildado de “inaceptable y más en un municipio que necesita mejoras” El Pleno del Ayuntamiento de Arrecife ha vuelto a reivindicar este martes, 6 de junio, en la sesión plenaria ordinaria del mes de junio la apertura de la Avenida Marítima de la capital. Todos los grupos políticos del Plenario han votado en esta ocasión en sentido contrario al voto de los seis concejales del PSOE, que insisten en mantener cerrada dicha vía de la capital. Tras el apoyo de los grupos políticos Somos Lanzarote y Podemos a la petición del Partido Popular (PP) para que se cumpla el acuerdo plenario del 31 de octubre de 2016, que ya mandataba al Gobierno capitalino a iniciar la apertura de la Avenida Marítima, ahora solo el Grupo de la alcaldesa, Eva de Anta, el Partido Socialista, continúa oponiéndose a la apertura al tráfico rodado de la vía. Desde las filas asamblearias no se respaldó en octubre pasado la petición de la oposición y de dos de los socios del gobierno del PSOE, CC y PIL, para que se llevara a cabo dicha apertura. Sin embargo, en el pleno de este martes tanto los dos concejales de Somos Lanzarote como los dos ediles de Podemos han respaldado la petición del PP, mostrando así su acuerdo con que se cumpla el acuerdo plenario de octubre pasado "por una cuestión de simple respeto a las formas democráticas", aunque desde ambas formaciones indican que siguen sin estar de acuerdo con el fondo de la propuesta. Por otro lado, el PP reclamó en esta misma sesión plenaria al Gobierno de Eva de Anta la devolución de las multas impuestas desde el anterior acuerdo plenario en el mismo sentido del 31 de octubre de 2016. Sin embargo, esta propuesta no salió adelante. Promoción del transporte público con la aprobación de la nueva ordenanza Por su parte, el Gobierno de Arrecife ha destacado únicamente en su nota de prensa posterior que el Ayuntamiento continúa con la promoción del transporte público con la aprobación de la nueva ordenanza. El Ayuntamiento de Arrecife, a través de la Concejalía de Movilidad que tutela Inodelvia Torres, continúa con la promoción del transporte público municipal por sus benéficas consecuencias sobre el espacio urbano, la calidad del aire y la economía de las familias, explica el Consistorio en el escrito remitido a los medios tras el pleno. El Pleno municipal, con el respaldo del grupo de gobierno y la abstención de la oposición, aprobó la modificación de los precios de las guaguas de Arrecife con el fin de reducir el coste de los traslados en la mayor parte de los casos. "Por primera vez", destaca el Gobierno capitalino, "se bonificarán a los acompañantes de personas con discapacidad igual o superior al 65% así como aquellas personas que acrediten una discapacidad del 33% y no a partir de 65% como se recogía en la ordenanza anterior". También se beneficiarán los jóvenes menores de 30 años y se bajará la edad de nuestros mayores que hasta ahora debían tener los 65 años y ahora se fija en 60 eliminando la condición de jubilado. Además se mantiene el coste cero de las personas sin recursos económicos y los menores de cuatro años. Por otra parte, el bonotransporte seguirá manteniendo el precio por trayecto a 0.90 euros para todas las personas usuarias de las guaguas, así como la bonificación a los estudiantes menores de 18 años; solo el precio del ticket individual de los viajeros sin bonificación ascenderá 0.20 céntimos, lo que lo equiparará a la tarifa de Arrecife bus y permitirá en el futuro coordinar el servicio de las rutas en el interior de la ciudad. Según defiende la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, “estamos convencidos de la importancia de acercar, facilitar y hacer accesible el transporte público a la ciudadanía porque creemos en el desplazamiento colectivo, que facilita la fluidez del tráfico, reduce la contaminación atmosférica y acústica, es mucho menos exigente con el uso del espacio público para el estacionamiento y redunda en la calidad de vida de los vecinos y vecinas”. Por su parte, Inodelvia Torres asegura que el transporte público es una prioridad del grupo de Gobierno de Arrecife: “Trabajamos para promover su utilización, para mejorar sus trayectos, para agilizar sus frecuencias, para convertirlo realmente en una alternativa al vehículo privado y en la mejor fórmula de accesibilidad entre los barrios y el centro”. Ciudadanos critica la ineficacia del grupo de gobierno de Arrecife en la liquidación del presupuesto de 2016 Por otro lado, el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) se ha mostrado crítico ante “la ineficacia del Ayuntamiento de Arrecife en cuanto a la liquidación del presupuesto de 2016”, hecho que demuestra “la incapacidad, desidia y pasotismo del equipo de gobierno”, a juicio de la formación naranja. Así lo ha manifestado este martes durante la celebración del pleno ordinario el concejal de Cs en el Consistorio capitalino, Víctor Duque, quien ha expresado que “es una verdadera vergüenza que un ayuntamiento que presume de transformar la ciudad de Arrecife no sea capaz de gestionar el presupuesto como es debido”. En este sentido, Duque ha explicado que “si se observa la liquidación se ve claramente cómo los problemas del pasado persisten a pesar de haber destinado 9 millones para reducir deudas”. Y ha añadido que, en cuanto a los saldos pendientes de cobro, “el importe de los impuestos directos que cobra el Ayuntamiento es ni más ni menos que de 15 millones de euros”. Asimismo, ha hecho referencia a que “el Consistorio está en esta penosa situación a pesar de tener unos fondos líquidos de 19 millones”, puesto que “la deuda viva es de 13,7 millones de euros”, es decir, “el Ayuntamiento tiene más activos que deudas y no es capaz de mejorar la ciudad”. “Estos datos demuestran que para lo único que ha servido el presupuesto es para tapar agujeros que el mismo gobierno municipal había creado”, hecho que ha demostrado que “políticos serán un rato pero de buenos gestores no tienen nada”, ha afirmado el concejal de Cs. Por otro lado, Duque ha señalado que “la ejecución de las inversiones no llega al 30%”, es decir, “de los 7,3 millones presupuestados solo se han ejecutado 2,73 millones”, hecho que ha tildado de “inaceptable y más en un municipio que necesita mejoras”. Y ha añadido que “lo peor es que con el presupuesto para 2017 ocurrirá lo mismo”, ya que “se ha aprobado con retraso y no tendrán tiempo para ejecutarlo completamente”. Por último, el concejal ha celebrado que “el Plenario ha aprobado por unanimidad las dos mociones presentadas por Ciudadanos para fortalecer las relaciones intergeneracionales en el municipio y para la realización de encuestas de calidad sobre los servicios del consistorio”. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Por favor, deje este campo vacío :

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :