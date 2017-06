Sección > Lanzarote



El Partido Popular reitera al Cabildo que garantice el servicio de transporte a los vecinos de Masdache

Crónicas · 4 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El Grupo Popular en el Cabildo de Lanzarote ha presentado una moción al Pleno en la que exigen el cumplimiento del acuerdo plenario adaptado hace ya un año para permitir a los vecinos de Masdache el traslado a Tías, cabecera del municipio. Traslado que, según explican este domingo en nota de prensa, quedó abierto a la utilización de guaguas o al sistema de taxi a demanda, según la fórmula que resultara más conveniente después de su estudio. "Lo cierto es que las buenas palabras del consejero de Transportes han caído en saco roto porque un año después los vecinos de esta localidad siguen a la espera de una solución que les garantice la movilidad dentro del municipio", señala la consejera y portavoz adjunta, Saray Rodríguez. "La buena disposición mostrada entonces por el grupo de gobierno parece haberse esfumado, y no sólo respecto a los vecinos de Masdache sino también a los de otros pueblos que se encuentran en una situación similar como El Golfo o Playa Quemada, entre otros". Rodríguez recuerda que en mayo de 2016 todos los grupos fueron conscientes de la necesidad de poner en marcha esta mejora del servicio, aprobándose por unanimidad la propuesta. En el debate se puso de manifiesto estás deficiencias, coincidiendo en que había que buscar alternativas para los núcleos poblacionales que están descolgados de la red de transporte interurbano. "Recientemente asistíamos a la puesta en marcha de una campaña de promoción del transporte público por parte del Cabildo con la que obviamente estamos de acuerdo, pero no es menos cierto que persisten graves deficiencias que parece que la institución no es capaz de corregir como en este caso", señala Saray Rodríguez. "Ya sea con guagua o con un servicio de taxi a demanda, el Cabildo debe garantizar cuotas mínimas de movilidad para todos los ciudadanos", afirma. Versión imprimir



