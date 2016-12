Sección > Lanzarote



El secretario de Organización del PSOE en Lanzarote, José Juan Cruz, asegura que los contactos con CC se han intensificado desde el pasado viernes en la Isla, tras la ruptura del pacto en Canarias



El PSOE garantiza la estabilidad del pacto en el Cabildo, Arrecife y San Bartolomé

"A día de hoy, al menos el Partido Socialista, no quiere participar en inestabilidades de ningún tipo", señala Cruz Crónicas · 27 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más El secretario de Organización del Partido Socialista (PSOE) en Lanzarote, José Juan Cruz, asegura que su intención es mantener los pactos en las instituciones públicas en las que gobiernan con Coalición Canaria (CC), a pesar de la ruptura, desde el viernes pasado, del acuerdo de gobierno entre socialistas y nacionalistas en el Gobierno autónomo de Canarias. Estas instituciones de Lanzarote son Arrecife, San Bartolomé y el Cabildo insular. José Juan Cruz ha asegurado este martes en su intervención en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que no ha habido problemas entre su partido y los nacionalistas, así que considera que no hay por qué romper el pacto. "A día de hoy, al menos el Partido Socialista, no quiere participar en inestabilidades de ningún tipo", ha zanjado el responsable orgánico de los socialistas en declaraciones al programa ’A buena hora’. "El compromiso que asumimos en su momento, al inicio de la legislatura, entre Coalición Canaria, el Partido de Independientes de Lanzarote y nosotros desde el Partido Socialista", ha explicado Cruz, "es un compromiso de gobernabilidad en la isla de Lanzarote en todas y cada una de las instituciones donde fuera posible, un compromiso", ha garantizado, "que se mantiene firme". José Juan Cruz ha relatado que el pasado viernes hubo una reunión entre ambos partidos y ha insistido en que siempre ha habido un buen entendimiento con su socio de gobierno en Lanzarote que no tiene por qué romperse ahora. De hecho, con la intención de mantener esa estabilidad institucional, según ha dicho, Cruz ha explicado que los contactos con CC se han intensificado desde el pasado viernes en la Isla, tras la ruptura del pacto en Canarias. "El viernes pasado estuvimos reunidos y estuvimos hablando. Nuestra secretaria general [Loli Corujo] tienen contacto directo con el secretario general de CC [David de la Hoz]", ha manifestado Cruz, para el que "si algo está funcionando, lo que planteamos es darle continuidad para poder cumplir con los compromisos electorales asumidos y poder materializar todas las demandas e inversiones que nos demandan los ciudadanos", ha apostillado. Versión imprimir



