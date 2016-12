Sección > Lanzarote



El portavoz socialista, Urbano Hernández, denuncia que Jesús Machín lleva dos años sin contar con los concejales de la oposición para la comida organizada por el Comité de Empresa



El PSOE de Tinajo lamenta que el alcalde siga sin contar con la oposición ni para la comida de Navidad

Crónicas · 20 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más El Partido Socialista (PSOE) de Tinajo ha denunciado este martes que el alcalde, Jesús Machín, siga sin contar con la oposición para nada. La desconfianza de los socialistas es tal, según ha expuesto en Crónicas Radio-Cope Lanzarote el portavoz socialista, Urbano Hernández, que los miembros de la oposición no han sido invitados si quiera a la comida de Navidad de este año. "Ya que estamos en fiestas navideñas y en fechas para dialogar, aunque no tengamos el mismo pensamiento, en todos los municipios de la Isla los ayuntamientos hacen una comida, un almuerzo, con los trabajadores y los cargos públicos, pero sorprendentemente nos encontramos con que ni este ni el año pasado tampoco se nos ha invitado a ninguna comida para dejar rencores atrás", ha denunciado Urbano Hernández en el programa ’A buena hora’. Los socialistas denuncian que Jesús Machín lleva dos años sin contar con los concejales de la oposición para la comida organizada por el Comité de Empresa. "Le dije incluso al señor alcalde que si había alguien que le incomodara, que no la invitara, pero que los demás no tenían por qué pagar por eso", ha dicho Hernández. Según el portavoz del PSOE en Tinajo, el alcalde le respondió que la comida de Navidad la organiza el Comité de Empresa del Ayuntamiento, y no el grupo de gobierno. "Pero nuestra desconfianza se asa en que siempre está presente el grupo de gobierno y nunca la oposición, algo que espero que se vaya corrigiendo", ha confiado el edil del PSOE. Hernández ha dejado muy claro que "ninguno de nosotros teníamos problema para abonar nuestra comida de nuestro propio bolsillo, para compartir con el grupo de gobierno y con los profesionales de la Corporación un rato, pero no se nos invita absolutamente para nada, algo que tampoco nos extraña", ha criticado, "viendo que el alcalde no se ha dignado a contestarnos ni a una sola pregunta formulada en los plenos ni nos ha entregado ninguna de la documentación que hemos solicitado". Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Por favor, deje este campo vacío :

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :