Los socialistas exigen al grupo de Gobierno de PP y CC "que no engañe más a los ciudadanos vendiendo en costosos desayunos proyectos municipales repetidos y sin ejecutar", piden que se ponga a trabajar en los asuntos "que interesan de verdad" a los vecinos y "que abandone su afición por las fotos y el postureo"



El PSOE de Tías reclama al Gobierno de Pancho Hernández que ejecute alguna de las obras anunciadas en los carteles electorales del PP

“El alcalde no quiso hablar en el desayuno del Plan General caducado, de la piscina municipal sin adjudicar, de la ausencia del Centro de Buceo en Puerto del Carmen o los problemas de la carretera de Mácher, entre otras deficiencias que sigue arrastrando el municipio”, afirma el portavoz del PSOE, César Reyes Crónicas · 14 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El Grupo Municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Tías reclama este miércoles al Gobierno local que preside el alcalde del Partido Popular (PP), Pancho Hernández, "que ejecute de una vez al menos alguna de las obras anunciadas en los carteles electorales con los que el PP sembró el municipio antes de las últimas elecciones de 2015". Esta semana, recuerda el PSOE de Tías en nota de prensa remitida a este periódico, el equipo de gobierno de Tías (PP-CC) ofreció un nuevo desayuno de trabajo para toda la prensa coincidiendo con sus dos años de gestión en esta legislatura “para volver a engañar a los ciudadanos vendiendo proyectos municipales repetidos y sin ejecutar”, afirma el portavoz del Partido Socialista en Tías, César Reyes. “El PP lleva gobernando 6 años ya en Tías y el desayuno sirvió solo para vender más humo”, advierte Reyes, que pide a los representantes municipales “que se ponga a trabajar en los asuntos que interesan de verdad a los vecinos y que abandone su afición por las fotos y el posturno”. “El alcalde no quiso hablar en el desayuno del Plan General caducado, la piscina municipal sin adjudicar, la ausencia del Centro de Buceo en Puerto del Carmen, los problemas de la carretera de Mácher, entre otras deficiencias que sigue arrastrando el municipio”, afirma el portavoz del PSOE, César Reyes. “Sí que volvió a repetir y a anunciar planes de mejora que ya se habían comunicado antes en varias ocasiones, pero que siguen sin ponerse en marcha”, añade. Los socialistas de Tías manifiestan que echaron de menos que el desayuno de PP y CC sirviera para abordar soluciones a asuntos como la necesaria renovación de los centros socioculturales de los pueblos, el abandono de la zona alta de Tías, el problema de la línea continua de La Asomada, la rotonda de Macher, “o que se explicara a los ciudadanos por qué en realidad el municipio ha perdido una de sus banderas azules que atesoran la calidad de nuestras playas en Puerto del Carmen, algo que han tratado de tapar anunciando a bombo y platillo la concesión de una ecobandera, lograda en octubre pasado y que ni por asomo requiere de los parámetros de calidad que se exigen para las banderas azules". El PSOE de Tías reclama "que el alcalde deje de vender tanta propaganda pagada con los impuestos de todos los vecinos y gestione el día a día de los ciudadanos sin tanto marketing”. “No hemos sabido nada más sobre la remodelación de la Avenida Central, que además fue una de las promesas electorales de la pasada legislatura”, lamenta el portavoz socialista. “Partido Popular y Coalición Canaria ni siquiera están dando solución a problemas menores cuyas alternativas han sido ya aportadas en distintas iniciativas por la propia oposición, como las comunicaciones con el pueblo de Masdache la finalización del enlace con la Rambla Islas Canarias a la altura Rancho Texas; la conclusión de las obras de la Avenida Princesa Ico, el muro del colegio Alcalde Rafael Cedrés , las mejoras prometidas para el camino de Los Olivos y el camino La Caldereta, la orientación del tanatorio, el estado de los parques infantiles y de las instalaciones deportivas, o simplemente la limpieza de los pueblos o el deficiente alumbrado público en todo el municipio”, concluye César Reyes. Versión imprimir



