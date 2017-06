Sección > Lanzarote



Dolores Corujo dice que "el resto de fuerzas políticas, que cambian de opinión cada vez que les da el aire, deberían tomar ejemplo de la coherencia socialista"



El PSOE de Lanzarote respalda la posición del grupo de Arrecife en su defensa de la semipeatonalización de la Avenida

La secretaria general de los socialistas ataca con dureza a CC por no respetar un proyecto que ellos mismos sacaron adelante, pero se muestra especialmente dura con Ganemos al no entender cómo no imitan iniciativas similares defendidas en Madrid y Barcelona por sus compañeras Carmena y Colau Crónicas · 7 de junio de 2017

La secretaria general del PSOE de Lanzarote, Dolores Corujo, ha manifestado este miércoles su respaldo cerrado y su apoyo a la posición política del grupo municipal en Arrecife en defensa de la semipeatonalización de la Avenida Marítima. En una nota de prensa enviada a este diario, justo después de que su partido se volviera a quedar solo con sus seis concejales en la defensa del cierre de una de las principales arterias de la capital lanzaroteña, afirma que sus compañeros con la alcaldesa Eva de Anta al frente se han mantenido firmes en su objetivo de mantener el tráfico restringido en la fachada litoral de la capital, con el fin de pacificar el centro urbano, reducir las emisiones a la atmósfera, cualificar la zona comercial y de restauración y promover el uso del transporte colectivo. En su nota Corujo dice que de nuevo los socios de Coalición Canaria (CC) que insisten en destacar los fallos de una obra que ellos mismos promovieron bajo el mandato del alcalde Manuel Fajardo se han apartado de la posición de la primera fuerza del Gobierno. "Y si en pasados Plenos los grupos políticos denominados emergentes, Somos y Ganemos, se habían manifestado partidarios de esta devolución del espacio público al disfrute ciudadano, en esta ocasión han respaldado la moción del Partido Popular de abrir la avenida al tráfico, con el argumento de forzar el cumplimiento de un acuerdo plenario previo", recuerda. "Pero quienes han seguido el discurrir de esta decisión desde sus comienzos, saben que además de un mandato plenario para permitir de nuevo el paso de los coches, hay otro que respalda no dar marcha atrás al proyecto de Zonas Comerciales Abiertas hasta la realización de una consulta a los vecinos y vecinas de Arrecife", declara Dolores Corujo. En su opinión, la defensa de la participación ciudadana fue para todos los partidos políticos salvo para el PSOE un brindis al sol, "toda vez que unos meses después han olvidado por completo el referéndum y solo insisten de manera tozuda en abrir la avenida". La secretaria general del PSOE de Lanzarote y acaldesa de San Bartolomé, que se benefició en Playa Honda de una intervención que restringió el tráfico, financiada también con fondos europeos, recuerda que tanto el Partido Popular en Tías como Coalición Canaria en Teguise trabajan en proyectos de semipeatonalización de sus centralidades urbanas. "Y si la incoherencia para estas fuerzas es evidente, pues cambian de opinión cada vez que les da el aire, el caso de Ganemos, marca local de Podemos, raya la incongruencia, con sendas alcaldesas en Madrid y Barcelona proyectando zonas de restricción de los coches, cerrando el centro de manera obligatoria por los elevadísimos niveles de contaminación y manteniendo un discurso en pro de la movilidad sostenible completamente ajeno a su posición en Arrecife", añade la socialista.



