Tras la aprobación unánime de una propuesta de resolución en ese sentido en el último Comité insular, se presentarán mociones en todos los Ayuntamiento y en el Cabildo



El PSOE de Lanzarote inicia una campaña insular contra las torretas en Los Ajaches

Los seis alcaldes majoreros anuncian movilizaciones en Fuerteventura contra la reanudación del proyecto de tendido eléctrico

El Partido Socialista (PSOE) de Lanzarote ha iniciado una campaña contra la instalación de torres de alta tensión en el parque natural de Los Ajaches, por su impacto natural y paisajístico y en consonancia con la prohibición expresa hacia tales acciones, recogida en el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT). Tal y como explican este miércoles en un comunicado de prensa los socialistas, así se decidió por unanimidad de todos los asistentes en el último Comité Insular socialista celebrado el pasado lunes, que incorpora el diseño de acciones políticas en contra del mencionado proyecto en todas las administraciones competentes, Cabildo y Ayuntamientos. Asimismo, la resolución aprueba “la promoción y apoyo a toda respuesta ciudadana que se genere ante la amenaza de instalación de las torretas, con la misma fuerza y contundencia con las que dijimos no al petróleo en nuestras costas”. “El PSOE no acepta el chantaje que supone condicionar la capacidad y estabilidad de la red eléctrica a una única alternativa ni acepta su tramitación como proyecto de interés general, permiso que invalida las disposiciones de nuestro Plan Insular, un documento validado y defendido por la sociedad de Lanzarote”, señala la secretaria general del PSOE, Dolores Corujo. Los seis alcaldes anuncian movilizaciones en Fuerteventura contra la reanudación del proyecto de tendido eléctrico Por su parte, los alcaldes de Fuerteventura se han reunido esta semana valorando los principales temas que afronta la isla en este comienzo de año. Entre los aspectos tratados, respecto a la instalación de las Torres de Alta Tensión y el recurso interpuesto por el Gobierno de Canarias en contra de la paralización cautelar de la instalación de las mismas, los seis alcaldes consideran este recurso, una imposición a los criterios legítimamente defendidos desde las instituciones de Fuerteventura. Los seis regidores consideran inaceptable que el Gobierno de Canarias se alíe con los intereses de Red Eléctrica de España defendiendo y no censurando el destrozo medio ambiental que están provocando con este proyecto, en contra de la voluntad del pueblo majorero, el Cabildo de Fuerteventura y los alcaldes de la isla. Se reiteran por tanto los alcaldes de Pájara, La Oliva, Tuineje, Betancuria, Puerto del Rosario y Antigua en la necesidad de crear un frente común reuniendo los alcaldes de ambas islas y representantes de ambos cabildos, con el fin de poner en valor los intereses del Eje Oriental Lanzarote Fuerteventura. En este mismo marco de medidas, los seis alcaldes anuncian la convocatoria de movilizaciones en la isla de Fuerteventura, en caso de prosperar el recurso del Gobierno de Canarias y antes de que se reanude la instalación del tendido eléctrico impuesto por R.E.E. Por otro lado, los seis alcaldes se han mostrado contrarios a la modificación del actual convenio que recoge las ayudas destinadas a subvencionar el agua de uso agrícola o ganadero. Los seis regidores municipales, explican en nota de prensa conjunta, consideran que apoyar el sector primario no pasa por dejar fuera de las subvenciones del agua al mediano o pequeño agricultor o ganadero. Esta decisión, que no cuenta con el consenso ni del sector primario ni de los alcaldes de los municipios, es contraria al impulso de cultivos y árboles, como el olivo, promovido desde el propio Cabildo de Fuerteventura, y pondría en riesgo el cuidado de gavias y terrenos que ofrecen un paisaje cuidado y verde en la mayor parte de la isla. Por estos motivos, los alcaldes consideran que el Cabildo de Fuerteventura no debe firmar ningún nuevo convenio con el Consorcio de Abastecimiento de Aguas que modifique o restrinja las ayudas actualmente establecidas del agua agrícola y ganadera, proponiendo que se mantenga el actual convenio en vigor, hasta que se convoque una reunión conjunta en la que participen los representantes de cada municipio y del Cabildo de Fuerteventura, estudiando y valorando en común las ayudas al agua que deben aplicarse en el sector primario de la isla. La protección de la lapa ha sido otro de los principales temas abordados durante la reunión. Las últimas medidas adoptadas por el ejecutivo regional para la protección de la lapa en la isla, no cuentan con el respaldo de ninguno de los ayuntamientos, cuyos regidores consideran que pescar con caña en el litoral majorero es una práctica tradicional y el pescador con caña, lejos de ser un agente agresivo o perjudicial para la costa, debe considerarse como un colaborador activo en el cuidado y preservación de nuestra costa. Los alcaldes consideran positivas las recientes variaciones de postura del Gobierno de Canarias referentes a este tema, aunque solicitan la retirada de la prohibición de la pesca con caña en todo el litoral de Fuerteventura. Por último, los alcaldes de los seis municipios solicitan al presidente del Cabildo de Fuerteventura una reunión con el fin de proponer que sean los propios ayuntamientos quienes saquen a concurso los proyectos financiados con fondos IGTE, con el fin de agilizar la adjudicación y ejecución de las obras planteadas.



