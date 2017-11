Sección > Lanzarote



El portavoz socialista, Alfredo Villalba, califica de "intolerable el trastorno que supone para los directivos y familias de los pequeños el cambio de recintos deportivos y que el Ayuntamiento de Haría no sepa absolutamente nada"



El PSOE critica el retraso en la colocación del césped del campo de Ladislao Rodríguez y se solidariza con el Haría Club de Fútbol

Crónicas · 21 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El Partido Socialista (PSOE) en Haría ha criticado el retraso en la colocación del césped del campo de Ladislao Rodríguez y se ha solidarizado en este sentido con con el Haría Club de Fútbol. El portavoz socialista, Alfredo Villalba, califica en un comunicado de prensa de "intolerable el trastorno que supone para los directivos y familias de los pequeños el cambio de recintos deportivos". Villalba critica, además, que "el Ayuntamiento de Haría no sepa absolutamente nada". "Una vez más, y no se sabe cuántas van, la desorganización se pone de manifiesto en el municipio". Esta vez", explica el portavoz socialista, "ha sido por la falta de comunicación al Haría Club de Fútbol del retraso en la colocación del césped del campo de Ladislao Rodríguez". El portavoz socialista en Haría solicita por ello "que este grupo de gobierno deje de mirar para otro lado ante los problemas cotidianos de los vecinos". Versión imprimir



