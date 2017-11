Sección > Lanzarote



La consejera del PSOE en el Cabildo y secretaria de Comunicación, Ariagona González, asegura que Tomás Silvera podría replantearse la demanda presentada contra el Cabildo y advierte de que, en caso contrario, los socialistas tomarán medidas disciplinarias



El PSOE confirma que apoyará la aprobación inicial del Plan insular de Lanzarote si se respetan las propuestas incluidas por Marcos Bergaz en el documento

Crónicas · 23 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El Partido Socialista (PSOE) apoyará con su voto a favor la aprobación inicial del Plan insular de Ordenación de Lanzarote (PIOL) si se respetan las propuestas incluidas en su día por el último consejero socialista de Política Territorial y Medio Ambiente en el Cabildo, Marcos Bergaz, en el documento. Así al menos lo ha adelantado este jueves en Crónicas Radio-Cope Lanzarote la consejera del PSOE en el Cabildo y secretaria de Comunicación de la Ejecutiva insular, Ariagona González. "Como dijo Marcos Bergaz, hay ciertas cosas que el PSOE le pidió a Ezquiaga que modificase, como el techo alojativo y otros aspectos, y si eso está en el documento final, que ahora hay que estudiar, el Partido Socialista no tendrá ningún problema en apoyar aquello en lo que trabajó, siempre que esté de acuerdo con las directrices que el PSOE proporcionó", ha manifestado Ariagona González en declaraciones al programa ’A buena hora’. "Ese último documento que ha presentado Ezquiaga está ahí porque cuando Marcos Bergaz, consejero socialista, tuvo la responsabilidad de Política Territorial, fue él quien reanudó el contrato, fue él quien se sentó con el equipo redactor y quien puso en movimiento otra vez ese documento, tanto el Plan insular, como el Plan Especial de La Geria y el PRUG del Archipiélago Chinijo, cosa que Pedro San Ginés no hizo. Ese Plan insular está en exposición pública por el trabajo que hizo el consejero socialista estando en el Gobierno del Cabildo, y no por otra cosa", ha destacado González. El PSOE advierte a Silvera que tomará medidas si no recapacita Por otro lado, la ex consejera de Industria y Comercio del Cabildo asegura que Tomás Silvera, ex director insular de Beinestar Social del Cabildo, podría replantearse la demanda presentada por despido nulo o improcedente contra el Cabildo y advierte de que, en caso contrario, los socialistas tomarán medidas disciplinarias contra el que a día de hoy es componente de la Ejecutiva reogional del PSOE en Canarias. La consejera socialista asegura que si Tomás Silvera mantiene su demanda a la Institución, el partido tendrá que reunir a su Ejecutiva para estudiar posibles medidas. Como adelantaron el diario Crónicas de Lanzarote y Cope Lanzarote esta semana Tomás Silvera ha demandado al Cabildo por despido nulo o improcedente tras salir de la Institución una vez que el PSOE rompió el pacto con CC, algo que no ha sentado bien en su partido, que ya se ha desvinculado de la decisión adoptada por Silvera. "No, desde luego que no. De hecho, en la nota de prensa que el PSOE emitió esta semana lo que decimos es bastante claro, que esta es una decisión personal de Tomás Silvera que nada tiene que ver con el PSOE. De hecho, el Partido Socialista ni respalda ni avala esa decisión y, además, le hemos pedido que reconsidere retirar la parte de la demanda en la que está reclamando la reincorporación a su puesto de trabajo", ha explicado Ariagona González, que advierte de que "si su intención persiste, el partido tendrá que reunir a su Ejecutiva y decidir qué hace". Silvera reclama a la Institución insular la totalidad de lo establecido en su contrato, con el que ganaba un total de 3.800 euros brutos al mes. Versión imprimir



