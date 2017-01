Sección > Lanzarote



Los socialistas acusan a Pancho Hernández de subirse el sueldo y de utilizar a los medios de comunicación para "construir una imagen falsa" de la realidad del municipio



El PSOE asegura que el presupuesto de 2017 de Tías destapa las "10 verdades" sobre la inoperancia del pacto entre PP y CC

Crónicas · 25 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El Partido Socialista (PSOE) de Tías considera que los números del presupuesto municipal para 2017 que este mismo miércoles se ha aprobado en sesión plenaria destapan lo que definen como "las 10 verdades sobre la inoperancia del alcalde José Francisco Hernández y su inutilidad para las aspiraciones de progreso del municipio".



Los cuatro concejales socialistas comparecieron por la mañana en rueda de prensa para desgranar esas "10 verdades". Según explicó César Reyes, es un presupuesto que ejecuta un desproporcional incremento del salario del alcalde; es un presupuesto que se dobla para incluir más asesores, pasando a tener 13 cargos con dedicación al gobierno en un municipio con apenas 20.000 habitantes; es un presupuesto insolidario con el empleo, al que dedica menos dinero que a asesores; es un presupuesto que confirma un fuerte incremento de la presión fiscal, con la recuperación de la tasa de basura, retirada por motivos electorales años atrás; es un presupuesto que mantiene una elevada presión fiscal sobre la actividad comercial y turística; es un presupuesto continuista, como así refleja el interventor en su informe, que no va a variar en nada la situación de estancamiento y parálisis del municipio; es un presupuesto que no prevé inversión para resolver las necesidades en infraestructuras, ya sean de nueva creación o para renovar lo que se ha deteriorado; es un presupuesto que olvida el programa de inversiones que anunció y prometió el actual grupo de gobierno al principio del mandato; es un presupuesto que no mira al futuro y que no invita a pensar que tras seis años de gobierno infructuoso del PP vaya a salir adelante el Plan General; es un presupuesto que continuará paralizando inversiones en el sector turístico e iniciativas en el espacio público, lo que alejará a Tías aún más del desarrollo y el progreso. Analizando estos diez puntos, el PSOE de Tías concluye que las prioridades del Gobierno PP-CC y del alcalde José Francisco Hernández son utilizar a los medios de comunicación para construir una imagen falsa de la realidad de Tías y atender lo superfluo, lo que no son necesidades básicas del municipio, despilfarrando grandes sumas de dinero. Es la conducta propia de un equipo de gobierno sin proyecto y sin planificación, que improvisa el día a día y abandona su responsabilidad en asuntos como la piscina, el tanatorio, Camino los Olivos, rotondas de Mácher y La Asomada, centros socio culturales, Centro de Buceo, Camino los Lirios, Avenida Central Alcalde Florencio Suárez, Centro de Mayores, etc…. Versión imprimir



