El alcalde, Jesús Machín, adelanta que no va a abonar ni los 17.000 euros que le corresponden a CC ni los 10.000 del PSOE alegando que "hay muchos vecinos con necesidades" y que la oposición no ha querido negociar a la baja dichas asignaciones tras el acuerdo alcanzado en su día con el que fuera portavoz socialista, Marcos Hernández



El PSOE acusa al alcalde de Tinajo de llevar dos años sin abonar las dietas por asistencia a Pleno ni las asignaciones a cada grupo político con representación municipal

Nicanor Rodríguez cuantifica la deuda del Ayuntamiento con el PSOE por uno y otro concepto en 500 y 9.000 euros, respectivamente Crónicas · 15 de junio de 2017

El Partido Socialista (PSOE) de Tinajo denuncia que sus concejales llevan los dos años que van ya de la presente legislatura sin cobrar lo que les corresponde por asistencia a plenos y como grupo político con representación municipal en el Consistorio. Así lo ha expuesto este jueves en Crónicas Radio-Cope Lanzarote uno de los ediles del Partido Socialista en esta Corporación, Nicanor Rodríguez. "Jesús Machín [el alcalde] tuvo unas palabras desafortunadas cuando dijo la semana pasada que iba a invitarnos a comer a los miembros de la oposición, cuando llevamos dos años y todavía no hemos cobrado como concejales", ha criticado el edil socialista en el programa 'A buena hora'. Desde el Grupo municipal Socialista cuantifican la deuda por uno y otro concepto en 500 y 9.000 euros, respectivamente, cuando justo se llega al ecuador del actual mandato. "Nos han dicho que la próxima semana o la siguiente ya se nos ingresaría ese dinero, que es algo simbólica", ha expresado Nicanor Rodríguez, que ha aseverado que desconoce los motivos del retraso de dichos abonos. "En todo este tiempo se ha venido cobrando esas cantidades y no entendemos por qué ahora el alcalde dice que son cantidades desorbitadas", ha apuntado. El concejal del PSOE también ha cuestionado el supuesto "cambio de actitud" de la oposición del que habló Machín la semana pasada. "Algunos sí que le dieron bombo y platillo en Tinajo y llegaron a decir que nos habíamos vendido por una comida pero, imagínense", ha advertido Rodríguez, "llevamos dos años sin cobrar y tampoco hemos dicho nada hasta ahora. Es verdad que el secretario dice que está en ello y que dentro de poco se cobrará, pero nosotros desde la oposición no hemos cambiado", ha explicado, como señalaba hace unos días el alcalde. "Si nos aprueban las mociones alegando que hemos cambiado, pues seguiremos cambiando para que el municipio de Tinajo siga adelante", ha advertido el concejal del PSOE. Rodríguez ha lamentado que los socialistas lograran tres concejales en las últimas elecciones y no cuatro. "Si algunos hubieran trabajado más en las elecciones, el PSOE habría tenido cuatro concejales, pero hubo campañas como ésta en las que se insinuó que en el PSOE nos vendíamos por un plato de comida", ha manifestado respecto al trabajo del Comité Local de los socialistas en Tinajo. Respuesta del alcalde Por su parte, el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, ha dejado claro en Cope Lanzarote que no va a pagar el dinero que le corresponde tanto a su propio grupo político, Coalición Canaria, como al PSOE porque, según ha explicado, "es una cantidad desorbitada". "¿Cuánto le tendría que pagar yo a Coalición Canaria? 17.000 euros. Y no los voy a pagar. Y al Partido Socialista, ¿saben cuánto le tendría que pagar por tres concejales? Más de 10.000 euros. Y me parece injusto cuando hay vecinos con necesidades y mucha gente con problemas. Debemos ser capaces de ver la realidad, ha argumentado Machín en el mismo programa matinal. Jesús Machín ha indicado que se niega a pagar alegando que los ediles de la oposición no han querido negociar a la baja dichas asignaciones. El alcalde ha recordado que están en esta situación por un acuerdo al que se llegó en su momento con el que fuera portavoz del PSOE en Tinajo en pasadas legislaturas, Marcos Hernández. "Yo les he hecho una propuesta. Vamos a sentarnos y vamos a hablar. Pero esas cantidades me parecen a mí desorbitadas", ha manifestado Machín.



