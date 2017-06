Sección > Lanzarote



Los populares insisten en que CC y PIL tienen en su mano abrir la avenida y acabar con la agonía del comercio local



El PP solicita la suspensión del sueldo de la alcaldesa hasta que cumpla los acuerdos plenarios para abrir la Avenida Marítima

Crónicas · 20 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El Grupo Popular ha presentado una moción al próximo pleno del Ayuntamiento de Arrecife con el objetivo de suspender el sueldo a la alcaldesa socialista, Eva de Anta, en tanto en cuanto no cumpla con los acuerdos plenarios del 31 de octubre de 2016 y 6 de junio de 2017 en los que se decidió por amplia mayoría abrir la Avenida Marítima al tráfico rodado en un solo sentido. Para los populares, “una alcaldesa que no se pone en la piel de comerciantes de la avenida y que actúa de forma negligente, hiriendo de muerte al tejido comercial de la ciudad, no puede seguir cobrando del dinero público del Ayuntamiento”. “Mientras ella cobra a final de mes, hay muchos comercios que tienen que echar el cierre porque sus ventas han descendido de forma descomunal tras su decisión y muchos trabajadores se han ido al paro”, destacan en nota de prensa. “Una alcaldesa que no respeta los criterios democráticos no puede cobrar un sueldo público de una institución democrática”, señalan los populares en su iniciativa, al tiempo que insisten en que Eva de Anta está vulnerando los principios constitucionales y democráticos ante su negativa a acatar la el mandato del Pleno. Aunque CC y PIL tienen en su mano abrir la avenida Marítima, estas dos formaciones políticas siguen de brazos cruzados admitiendo con “su inacción y con su silencio cómplice y vergonzoso” que la Alcaldesa de Arrecife siga actuando de forma antidemocrática y sin cumplir los dos acuerdos. Además del incumplimiento de la normativa vigente, el PP considera que estamos ante una decisión política imprudente con graves consecuencias que “exceden de la propia esfera de la avenida, extendiéndose al resto del municipio”, sobre todo en lo referente a las consecuencias económicas que tiene para la capital. Versión imprimir



