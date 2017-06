Sección > Lanzarote



La presidenta del Partido Popular, Astrid Pérez, pide a Dolores Corujo que explique porqué no tuvo la valentía de cerrar completamente la calle Mayor como ha hecho en Arrecife



El PP reivindica para Arrecife lo mismo que se hizo en la calle Mayor de Playa Honda: circulación en un solo sentido

"Que deje de falsear la realidad para justificar la tiranía de la minoría socialista en Arrecife", piden los populares Crónicas · 8 de junio de 2017

Compartir | | Aun más La presidenta del Partido Popular (PP) de Lanzarote, Astrid Pérez, rechaza de manera frontal los argumentos esgrimidos por la secretaria de los socialistas lanzaroteños, Dolores Corujo, para justificar el cierre de la Avenida Marítima de Arrecife. “Dice mucho del actual Partido Socialista las afirmaciones que ha realizado su secretaria general que no duda ni un momento en falsear la realidad y recurrir a las medias verdades para justificar lo injustificable: la tiranía de la minoría que ha impuesto su partido en el Ayuntamiento de Arrecife”, declara este jueves en un comunicado de prensa el PP Astrid Pérez. “La secretaria general del PSOE ha recordado que Playa Honda aplicó un proyecto de Zona Comercial Abierta pero se olvidó del aspecto más importante, y es que se restringió el tráfico en un solo sentido, que es precisamente y exactamente lo mismo que el Partido Popular quiere para Arrecife: que se abra a la circulación de vehículos en una dirección”, señala la presidenta del PP. “Si el ideario del Partido Socialista es peatonalizar y ganar espacio para los peatones, porqué no cerró en su día la calle Mayor de Playa Honda”, cuestiona Pérez. “¿Porqué Dolores Corujo no cerró completamente la calle Mayor?, ¿quizás porque era un absoluto disparate?, ¿porqué no tuvo la valentía suficiente para cerrar la calle Mayor en los dos sentidos y sí la tiene para cerrar una vía colectora como es la Avenida de Arrecife?”, alega la concejal del PP. “Eso es lo que tiene que explicar la secretaria de los socialistas que, en este caso, plantea para los vecinos de Arrecife el disparate que no quiso para su municipio”, añade. En cuanto a los supuestos proyectos de semipeatonalización en los que está trabajando el Partido Popular en el Ayuntamiento de Tías, Astrid Pérez niega que el Consistorio se esté planteando cerrar el tráfico ninguna avenida. “En el caso de la Avenida Florencio Suárez en Tías lo que se está planteando es un proyecto de rehabilitación y en la Avenida de Puerto del Carmen culminar el proyecto de la Avenida de Las Playas para crear un carril bici y crear nuevas plazas de aparcamiento que compensen los más de 800 que suprimió el PSOE durante su gobierno”. La presidenta de los populares aclara que el tramo entre la calle Italia y Noruega se unificará en un solo sentido de circulación pero en ningún caso se restringirá el paso de vehículos. “En contra de lo que ocurre en Arrecife, el Alcalde del Partido Popular sí tiene muy claro que el cierre de este tipo de vías resultaría catastrófico para la movilidad en ambas localidades”. “Por coherencia, y visto lo que ella misma ha aplicado en Playa Honda mínimo que puede hacer Dolores Corujo es exigir a su compañera y Alcaldesa de Arrecife que cumpla con el mandato del Pleno que tiene sobre su mesa y abra de inmediato la Avenida Marítima. Entonces, la secretaria del Psoe podría comenzar a hablar de la coherencia que tanto pregona”, critica Pérez. Versión imprimir



