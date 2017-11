Sección > Lanzarote



Maite Corujo: “El Gobierno de Pedro San Ginés lleva dos años ignorando las actuaciones más básicas y elementales de la gestión pública”



El PP reclama al Cabildo la limpieza de los márgenes de la carretera Arrecife-Orzola para evitar inundaciones

Crónicas · 22 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El Grupo Popular en el Cabildo de Lanzarote ha presentado una moción al Pleno insular para la puesta en marcha de forma inmediata de una campaña de limpieza de los márgenes y canales de pluviales de la carretera LZ1, Arrecife-Orzola, para evitar los problemas de inundación que se producen en la temporada de lluvias en algunos tramos de la vía. No es la primera vez que el Partido Popular presenta iniciativas al Pleno del Cabildo poniendo de manifiesto el "pésimo estado en el que se encuentran los márgenes de las carreteras insulares después de dos años en los que prácticamente no se ha intervenido en ellas salvo de forma puntual y en tramos muy concretos”, señala este miércoles en nota de prensa la consejera del PP, Maite Corujo. En algunas de las ocasiones en las que el Partido Popular se ha interesado por este asunto, señalan, "ha expuesto la gravedad de la situación sin perder de vista en ningún momento la responsabilidad que tiene el Cabildo en este tipo de acciones que son prioritarias en una isla Reserva de la Biosfera". “La falta de limpieza y adecentamiento no es sólo una cuestión de imagen, que lo es y muy importante, sino que además la invasión de aulagas en los arcenes es un problema por el riesgo que acarrea en algunos puntos sobre todo para el tránsito de ciclistas”, apunta Corujo. “Además de estas dos cuestiones, nos preocupan las inundaciones y cortes de carreteras que se pueden volver a producir con la llegada de las lluvias ya que los canales para encauzar las escorrentías hasta los barrancos están totalmente llenos de aulagas y malas hierbas como ocurre en el tramo de las vegas de Guatiza y el pueblo de Mala”, sostiene la consejera del PP. La consejera recalque que a pesar de las reiteradas quejas, “el gobierno del Cabildo lleva dos años sin tocar esta vía, haciendo oídos sordos y una completa dejación de funciones en el mantenimiento y adecentamiento de márgenes”. “Ni con recursos propios ni con los planes de empleo, se ha actuado en esta carretera desde hace dos años, y su estado es realmente lamentable”, denuncia Maite Corujo. Versión imprimir



