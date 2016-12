Sección > Lanzarote



Dácil Garcías, portavoz del PP: "Es vengonzoso que la alcaldesa solo acepte una comparecencia de las dos que pedimos desde el 15 de septiembre, mientras que al Grupo Ganemos, como son de ideología muy parecida, les deje llevar hasta cuatro mociones en lugar de dos, que era lo que les correspondía"



El PP recela de la connivencia del Gobierno de la capital con Ganemos Arrecife y Somos Lanzarote

Daniel Cabecera, concejal de Ganemos Arrecife, que avanza que la integración de su partido en Podemos está confirmada y es inminente, aclara que "normalmente se le aprueban al PP muchísimas más mociones que a Ganemos" Crónicas · 25 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más El Grupo del Partido Popular (PP) muestra estos días sus dudas sobre la posible connivencia entre el Gobierno de Arrecife sustentado por PSOE, CC y PIL, con los grupos políticos de Ganemos Arrecife y Somos Lanzarote. Así al menos lo ha manifestado este viernes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote la portavoz de los populares en la Corporación capitalina, Dácil Garcías, quien ha recordado, entre otros aspectos, que Somos, Ganemos y el PSOE son los tres únicos partidos de la Corporación que coinciden en defender la peatonalización de la Avenida Marítima. "Me parece vengonzoso que, como en el orden del día había 28 puntos, la alcaldesa solo haga una comparecencia mientras que, por el contrario, al Grupo Ganemos, como son de ideología muy parecida, les dejó llevar hasta cuatro mociones, en lugar de dos, que era lo que les correspondía", ha expresado en el programa ’A buena hora’ Garcías, que afirma bastante indignada no entender "sinceramente cómo Coalición Canaria y el PIL siguen manteniendo estas actitudes de la señora alcaldesa". "También hay dictaduras de izquierdas", ha señalado la edil del PP para referirse a la comparecencia de este jueves en Pleno de la alcaldesa, Eva de Anta. La regidora compareció en la sesión plenaria a petición del PP, que trataba así de conocer cuáles han sido las gestiones del Gobierno local con los diputados regionales de Lanzarote respecto a las inversiones del Gobierno de Canarias en los presupuestos regionales del próximo ejercicio, por un lado, y la situación del suelo para el futuro Auditorio de la Isla. "Presentábamos la solicitud de dos comparecencias desde el 15 de septiembre, pero nos encontramos con que la alcaldesa, de forma unilateral, ha elegido solo responder a una de estas dos comparecencias, cuando lo más lógico hubiera sido llamar a uno de los dos portavoces del PP y explicarlo", ha indicado la edil popular. En el mismo espacio radiofónico, Dácil Garcías ha mostrado también duras críticas después de que el grupo de gobierno rechazara este jueves en pleno la iniciativa en la que los populares solicitaban el inicio del procedimiento para la adquisición de nuevos semáforos para la ciudad. Ganemos niega cualquier connivencia con el Gobierno capitalino Por su parte, desde las filas de Ganemos Arrecife, su concejal Daniel Cabecera ha desmentido tajantemente lo que se barrunta en las filas del PP. "Ni muchísimo menos, al revés, normalmente se le aprueban al PP muchísimas más mociones que a nosotros", ha aclarado Cabecera en el programa ’A buena hora’. "Nuestras peticiones eran de sentido común, necesarias para el municipio y temas que ellos mismos sabían que tenían que hacer para firmar dos convenios con las asociaciones Gamma y Mararía", ha explicado. El edil de Ganemos ha aclarado también que "este jueves llevábamos dos mociones y retiramos otras dos", ha precisado. "Lo de aplicar cláusulas sociales en toda la contratación pública ya se ha conseguido esta semana en el Gobierno de Canarias, con lo que nuestra iniciativa quedó desfasada, mientras que la otra era sobre los corte de luz, algo aprobado dos días antes en el Congreso, y por eso la retiramos", ha manifestado Daniel Cabecera. Por su parte, en la misma línea se han pronunciado fuentes de Somos Lanzarote, negando cualquier posibilidad de pacto alternativo con el PSOE de Arrecife, una fórmula, recuerda, que no contaría con el número de concejales suficientes para gobernar en la capital. En otro orden de asuntos, el concejal de Ganemos Arrecife, Daniel Cabecera, ha agradecido el talante y la claridad con que el concejal de Deportes, Jacobo Lemes, ha trabajado para poner en marcha la apertura del Palacio de Deportes de Argana. Además, Cabecera ha confirmado que la integración de Ganemos Arrecife en Podemos está muy próxima. "Estamos en ello, sí, intentando hacer el cambio de siglas y demás", ha manifestado. El edil asambleario ha admitido, respecto a las dos actuales propuestas de Podemos, representadas por Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, que le gusta "la conjunción de ambos". "Me encanta el equipo que componen ambos trabajando juntos pues son polos opuestos, son dos formas distintas de ver la política", ha reseñado. "Siempre me han gustado los puntos medios y cada uno aporta un punto que el otro no aporta al partido, por lo que creo que lo mejor que nos puede pasar es que sigan trabajando juntos", ha ha concluido. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Por favor, deje este campo vacío :

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :