También se han aprobado las enmiendas del PP para la mejora del Centro de Salud de Costa Teguise, el acondicionamiento de la Avenida de Las Playas y una transaccional para la adecuación del Fondeadero



El PP presume de haber logrado que el Centro de Salud de Argana se incorpore a los presupuestos a través del FdCAN

Los populares resaltan que a pesar de la promesas electorales, CC y PSOE votan en contra de la Residencia de Mayores para Arrecife Crónicas · 20 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más El Partido Popular (PP) ha conseguido introducir en los fondos FdCAN varias de las enmiendas presentadas a los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017, como el Centro de Salud de Argana en Arrecife (500.000 euros), el acondicionamiento de la Avenida de las Playas (2.000.000 euros), la mejora del Centro de Salud de Costa Teguise (500.000 euros) y la adecuación del Centro Cívico El Fondeadero, ésta última objeto de una transaccional con CC. La presidenta insular y parlamentaria regional del PP, Astrid Pérez, ha valorado de forma positiva este martes en nota de prensa el hecho de que, por primera vez, los presupuestos de la Comunidad Autónoma vayan a contemplar una partida económica para el Centro de Salud de Argana en Arrecife. “Desde el Partido Popular hemos venido defendiendo como una prioridad la sanidad, junto con los servicios sociales y la educación, y finalmente hemos conseguido que el Fdcan cumpla con este criterio y se prioricen este tipo de inversiones que en Lanzarote son tan necesarias”, recalca Astrid Pérez. “Estaremos muy pendientes de que se cumpla lo aprobado y que las enmiendas no se queden en una mera declaración de intenciones como ocurre con buena parte de las inversiones presupuestadas por CC y Partido Socialista para la isla, que se pintan en los presupuestos pero que luego vemos que no se ejecutan”. Astrid Pérez no ha pasado por alto la negativa de CC y PSOE a que se incluyera una partida presupuestaria de 700.000 euros para la Residencia de Mayores de Arrecife. “A pesar de sus promesas electorales, hoy hemos visto a CC y PSOE votar en contra de que se incluyese en el Fondo de Desarrollo de Canarias el proyecto de la residencia, lo que dice mucho de su falta de compromiso con las necesidades sociales de la capital; única de las islas que no cuenta con un centro de estas características”. “Aunque no hemos podido sacar adelante todas las enmiendas, por lo menos sí que hemos conseguido que se aprobasen iniciativas importantes y, corregir, como en el caso de Tías, el atropello presupuestario que cometió CC y PSOE con este municipio, al no consignar ni un solo euro en el presupuesto de 2017”, destaca y recuerda Astrid Pérez. Versión imprimir



