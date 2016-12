Sección > Nacional



El senador lanzaroteño adelanta que una de sus primeras misiones será reabrir el debate sobre la vuelta del servicio militar obligatorio y evitar que se puedan grabar conversaciones privadas en los despachos de los ministros



El PP nombra a Joel Delgado presidente de la Comisión de Asuntos Internos y Defensa

Ocupará uno de los puestos clave del nuevo Ejecutivo de Rajoy, que pretende coordinar la actividad de las dos cámaras con la de su Gobierno Crónicas · 28 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más El Partido Popular (PP) ha decidido este martes dar un voto de confianza a uno de los políticos más jóvenes con los que cuenta en estos momentos en Madrid, el senador por Lanzarote, Joel Delgado. La decisión que ha adoptado el partido es nombrar al político lanzaroteño presidente de la recién creada Comisión de Asuntos Internos y Defensa, que se encargará, entre otros asuntos, de coordinar las funciones propias del Gobierno con la actividad que desarrollan los grupos en el Congreso y en el Senado. La noticia la ha confirmado el propio Delgado este miércoles en el programa "A buena hora" de Crónicas Radio-COPE Lanzarote, donde ha desvelado la enorme sorpresa que ha supuesto para él que el mismo Mariano Rajoy le llamara hace unos días para anunciarle el nombramiento y para explicarle la importancia que tiene. "Cuando me llamó el presidente no me lo creía. Estamos hablando de uno de los puestos clave del nuevo Gobierno y de la nueva política. El presidente quiere que sea sus ojos y oídos tanto dentro del partido como dentro de la actividad que se desarrolla en las dos cámaras", explicó. El senador, además, dijo durante la entrevista que entre sus misiones está también la de reabrir debates de notable interés para el futuro del país, como puede ser el de hacer que vuelva el servicio militar obligatorio, la mili. "El tema de la vuelta de mili es una prioridad en estos momentos. No es que queramos que vuelva mañana mismo, pero sí abrir un debate sereno en las dos cámaras sobre la necesidad de que se busquen soluciones laborales a esa generación que llaman ninis y que yo estoy convencido de que tienen ganas de hacer cosas y de colaborar a la hora de mejorar su país. Y hacer la mili es una forma magnífica no sólo de formarse en la vida sino de contribuir a la grandísima labor que hace nuestro ejército", puntualizó. Pero la nueva misión del senador lanzaroteño no se va a quedar ahí. Entre otros temas, dentro del Área de Asuntos Internos, tendrá que tener los ojos y oídos muy despiertos para detectar cualquier tipo de problema que afecte a la inteligencia del país. Su misión, junto a sus compañeros del Congreso y el Senado, será aportar ideas que pueda luego poner en marcha el nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. "Desde luego, le aseguro que mientras yo presida este nuevo organismo vamos a hacer todo lo posible para que no se pueda volver a grabar a un ministro del Interior en su despacho. Eso se va a acabar, que en este país algunos tienen una afición a las grabadoras que ya es para asustar al más pintado", comentó el senador muy molesto por lo que le sucedió a su compañero Jorge Fernández Díaz. Versión imprimir



