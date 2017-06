Sección > Canarias



Crónicas · 8 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El Comité Ejecutivo del Partido Popular (PP) de Canarias ha facultado este jueves a su presidente regional, Asier Antona, con un mandato "claro y amplio" a que negocie con Coalición Canaria (CC) la entrada en el Gobierno de Canarias.



La secretaria general del PP, Australia Navarro, explicó tras el encuentro que el Comité Ejecutivo Regional había adoptado esta decisión por unanimidad pero también ha advertido de que no entrará en el Gobierno "de cualquier manera ni a cualquier precio". Australia Navarro ha señalado además de que el PP no pondrá "líneas rojas" en la negociación y ha señalado que "todos vamos a coincidir en que la fecha límite para el acuerdo será el inicio de la elaboración de los presupuestos autonómicos para 2018, por lo que las conversaciones deben formularse "ahora, sin dilatar el tiempo, y con dignidad". Se trata de explorar un nuevo acuerdo de gobernabilidad y estabilidad para Canarias para el que Asier Antona tendrá "plenas competencias" en su capacidad de negociación y si CC acepta compartir la responsabilidad de gobierno será factible y si no lo hace, prosiguió Navarro, el PP "marcará el rumbo desde la oposición y en este caso no habrá bozal ni manos atadas". No obstante, insistió en que se negociará con la transparencia y la lealtad que el PP ha mostrado con Canarias, detalló que el partido ha estado reflexionando sobre esta posibilidad "hasta el comité ejecutivo de hoy" e insistió en que el proceso para sondear el acuerdo de gobierno con CC será "cortito, no se va a dilatar en el tiempo".



Por ello corresponde ahora a CC pronunciarse aunque, añadió la secretaria general de PP en las islas, entiende que el presidente Fernando Clavijo esté "cómodo", pero también debe considerar el jefe del Ejecutivo regional que "aquí no se trata de ganar tiempo". El Gobierno de CC en minoría cuenta con 18 de los 60 diputados regionales "y está estable porque el PP está ayudando a dar estabilidad, pero tiene muchos retos por delante", agregó Navarro. Al respecto, insistió en que el PP entrará en el Ejecutivo con intención "de poner orden en las cosas", aunque admitió que no ha habido hasta ahora contactos formales con CC para ello y por este motivo habrá que "explorar su voluntad". "Si no somos capaces de entendernos seguiremos intentándolo desde la oposición conformando otras mayorías", subrayó Australia Navarro, quien no obstante dijo que los populares están abiertos a la posibilidad de que se sume al acuerdo la Agrupación Socialista Gomera. "Nosotros tenemos una idea muy clara de lo que necesita Canarias así que no hace falta dilatar esto en el tiempo", reiteró la dirigente popular, quien también destacó que el pacto que se busca es por la estabilidad en Canarias, en el ámbito autonómico, y por lo tanto no se habla de extenderlo a cabildos y ayuntamientos. Preguntada por si un acuerdo con CC no pasará factura electoral a PP en las elecciones autonómicas de 2019, su secretaria general en las islas argumentó que los populares se caracterizan por dar estabilidad a las instituciones y generar confianza, pues "no nos mueve el interés del PP: nos mueve el interés general". Consideró Australia Navarro que "el divorcio" en el pacto de gobierno con el que se inició la legislatura entre CC y PSC ha sido "tremendamente duro", y ha dado como resultado un gobierno nacionalista "inmovilista" y un PSC "movido por el resentimiento", por lo que el PP puede aportar ahora su sentido de la responsabilidad desde la centralidad. Añadió que le preocupa la gestión del Ejecutivo en diferentes áreas pero sobre todo en las que afectan directamente a las personas añadió que el PP acudirá a la negociación "con la mejor de las intenciones" y la voluntad política de intentar llegar a un acuerdo pero, recordó, "la negociación es cosa de dos". Versión imprimir



