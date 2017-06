Sección > Lanzarote



El concejal del PP, Juan Rivera, denuncia la dejadez del equipo de gobierno con un proyecto que arrancó hace tres legislaturas



El PP exige a la alcaldesa de San Bartolomé la apertura del merendero municipal

Crónicas · 12 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El portavoz municipal del Partido Popular (PP) en San Bartolomé, Juan Rivera, anuncia que interrogará al equipo de gobierno de San Bartolomé por las previsiones respecto a la puesta en funcionamiento del merendero municipal "cuyas obras se iniciaron hace tres legislaturas y que sigue sin ver la luz". Rivera denuncia este lunes en nota de prensa "el silencio y la inactividad que guarda la alcaldesa socialista [María Dolores Corujo] sobre este proyecto que aparentemente parece estar finalizado pero del que nada se sabe". ";Aunque en muchas ocasiones los responsables municipales han alardeado de este proyecto, la realidad es que no se ve ningún avance hacia su apertura", alega Rivera desde las filas del PP. El edil popular recalca la importancia de contar con este tipo de espacios pensados para el uso y disfrute de todos los vecinos por lo que resulta inexplicable que siga postergándose su puesta en marcha. “El merendero se ha convertido en otra obra interminable de San Bartolomé“, denuncia Rivera. “Una demora de estas características no tiene justificación alguna salvo que el equipo de gobierno quiera hacer lo mismo que con otras obras municipales que es demorar su finalización hasta el periodo preelectoral”, añade. Desde el Partido Popular exigen a la alcaldesa que deje de pensar en el mero interés partidista y prime, porque no puede ser de otra manera, el interés general de los vecinos de San Bartolomé que llevan tantos años reclamando una zona para el esparcimiento y de encuentro vecinal. “Es una vergüenza que tres legislaturas después y tras innumerables promesas de apertura, los vecinos sigan esperando por el merendero ubicado junto a una instalación tan emblemática como la Casa Mayor Guerra”, denuncia Juan Rivera. Versión imprimir



