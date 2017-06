Sección > Lanzarote



Jacobo Medina asegura que la capital cuenta ya con suelo y la estructura iniciada en el barrio de Altavista



El PP dice que "es una pena que CC no pida una residencia de ancianos para Arrecife"

Crónicas · 15 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El Partido Popular (PP) ha lamentado este jueves en nota de prensa la poca ambición de Coalición Canaria (CC) en Arrecife para reclamar infraestructuras que son necesarias y urgentes como es la residencia de ancianos de Arrecife y que parece que no verán la luz a corto plazo. El portavoz adjunto, Jacobo Medina, asegura que es necesario y urgente que Arrecife cuente con una residencia debido al número de habitantes que alberga el municipio, que ya roza los 61.200 habitantes. “Arrecife se coloca como la única capital de Canarias que no cuenta con residencia de ancianos”, recalca Medina.



“No entendemos como el poco peso de CC en Arrecife nos esté haciendo perder infraestructuras vitales para nuestros mayores en Arrecife”, reprocha el edil. “Es sorprendente como CC y PSOE no han sido capaces a día de hoy de recuperar el proyecto de la obra de la residencia “Cruz Blanca. Un esqueleto de hormigón a medio hacer anclado en medio del barrio de Altavista”. Cabe recordar que tanto para los Presupuestos de 2017 como para los fondos FDCAN, la Parlamentaria y concejal Astrid Pérez solicitó que tuvieran en cuenta la residencia de ancianos pero lamentablemente tanto CC y PSOE votaron en contra. “Es una pena que CC no esté a la altura ni tenga la capacidad suficiente para exigir al Presidente del Gobierno de Canarias, de CC, del mismo color político, que la residencia de ancianos sea una de los proyectos beneficiados con los fondos IGTE”, apunta Jacobo Medina. Una moción ya presentada y rechazada El Grupo Popular hace meses que presentó una moción para que Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias se comprometieran a finalizar la obra de la residencia Cruz Blanca y CC, PSOE y PIL votaron en contra. Son muchos los plenos que el Partido Popular ha pedido financiación para una obra que está abandonada y que está ocasionando graves perjuicios para los vecinos de la zona, ya que las vayas que rodean la obra están en el suelo y justo al lado de un parque infantil con el grave peligro que esto conlleva para los menores. Desde el Grupo Popular piden a los partidos que hoy por hoy gobiernan en el Ayuntamiento de Arrecife, CC PSOE PIl, “que dejen sus enredos políticos y comiencen a trabajar de una vez por todos por los vecinos de Arrecife”. Versión imprimir



