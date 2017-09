Sección > Lanzarote



El grupo Popular le pide a la alcaldesa de Arrecife que cumpla con la legalidad y no inaugure este jueves un espacio público que no cuenta con todos los parabienes legales



El PP denuncia que la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz carece de licencia de apertura

Los populares advierten de que si inauguran este 14 de septiembre la Casa de la Cultura, exigirán responsabilidades a la Alcaldesa de Arrecife y al Concejal de Cultura por no cumplir con la Ley Crónicas · 14 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más El grupo Popular ha denunciado en la mañana de este jueves que la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz que va a ser inaugurada este mediodía no cuenta con todos los trámites legales para su apertura. El portavoz adjunto del grupo Popular, Jacobo Medina, apunta en un comunicado de prensa remitido por los populares de la capital a este diario que desde su partido no salen de su asombro al ver como el grupo de gobierno compuesto por PSOE-CC-PIL van a inaugurar unas instalaciones sin licencia de apertura. "No entendemos como se va a llevar a cabo la apertura de la Casa Agustín de la Hoz sin contar con un documento obligatorio para su apertura como es la licencia", manifiesta Medina. “Ya vivimos épocas pasadas donde inauguraban espacios públicos que al día siguiente tenían que cerrar sus puertas porque no contaban con licencia. Parece que PSOE CC y PIL siguen sumidos en las mismas formas de hacer política perjudicando día a día a los ciudadanos” apunta el portavoz adjunto del grupo Popular, Jacobo Medina. "Donde ha estado cerrada durante más de 12 años podría haber estado cerrada hasta cumplir con los documentos necesarios para su puesta en funcionamiento pero parece que pesa más una foto que la seguridad de los que asistan hoy o los próximos días a la Casa de la Cultura" apunta el edil. El grupo Popular le pide a la alcaldesa de Arrecife que cumpla con la legalidad y no inaugure este jueves un espacio público que no cuenta con todos los parabienes legales. Los populares advierten de que si inauguran este 14 de septiembre la Casa de la Cultura, exigirán responsabilidades a la Alcaldesa de Arrecife y al Concejal de Cultura por no cumplir con la Ley. Versión imprimir



