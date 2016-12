Sección > Lanzarote



Los populares critican la ineficacia del grupo de gobierno para cumplir con una herramienta básica para la gestión municipal



El PP denuncia que Arrecife es la única capital de las islas que no ha aprobado los presupuestos para 2017

Crónicas · 28 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Arrecife muestra este miércoles su preocupación por el retraso que "una vez más se va a producir en la aprobación de los presupuestos de la Corporación para el próximo ejercicio". Y es que, tal y como critican en nota de prensa los populares de la capital de Lanzarote, el Gobierno PSOE, CC y PIL "aún no han facilitado a los distintos grupos ni siquiera el borrador de las cuentas municipales, lo que significa que un año más los presupuestos no se aprobarán en tiempo y forma, antes del 31 de diciembre como marca la normativa". Para el portavoz adjunto del PP, Jacobo Medina, este hecho es un “suma y sigue” dentro de la falta de rigor y la dejadez que caracteriza al gobierno que preside Eva de Anta. “Es incomprensible que con las necesidades que tiene Arrecife a nivel de prestación de servicios e inversiones, el gobierno no se auto imponga un mayor nivel de exigencia en la gestión”, apunta el edil, que recuerda que ya los presupuestos definitivos de 2016 se retrasaron hasta el mes de julio. “Entre que se aprobaron siete meses más tarde y que no se gestiona de forma eficaz, nos encontramos con una ciudad paralizada, carente de iniciativas que satisfagan las demandas de los vecinos y de los diferentes colectivos o que generen nuevas oportunidades de inversión”, afirma Medina. “A lo largo de este año hemos visto las graves consecuencias de aprobar tarde los presupuestos y de tener un equipo de gobierno incapaz de afrontar con solvencia las asignaturas pendientes de la ciudad”, advierte el edil del PP. Para el concejal del Partido Popular, “hablamos de un equipo de gobierno que incumple sus propios compromisos, como el grave retraso, de casi un año, en el abono de los alquileres a las familias desalojadas de sus viviendas de Titerroy; la demora en la puesta en marcha del pabellón de Argana; la lentitud a la hora de cumplir con el pago de las subvenciones sociales y deportivas, o la incapacidad para sacar adelante el Plan Supletorio de Arrecife, entre otros muchos asuntos”. “Lejos de tener un gobierno diligente y resolutivo", agrega Jacobo Medina, "los vecinos de Arrecife tienen que lidiar cada día con las negativas consecuencias de un tripartido carente de ilusión y de liderazgo”. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Por favor, deje este campo vacío :

Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :